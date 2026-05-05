Sine Paranaguá promove mutirão de emprego com vagas na TCP

São disponibilizadas vagas operacionais e administrativas para contratação imediata

Foto: Divulgação TCP

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Inovação, promove na próxima quarta-feira, 6 de maio, um mutirão de empregos voltado exclusivamente ao preenchimento de vagas na TCP. A empresa, que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, é hoje a maior empregadora do litoral do Paraná, somando mais de 1.600 colaboradores, e busca novos talentos para integrar suas equipes operacionais e administrativas.

O evento acontecerá na sede do Sine, das 8h às 16h, e faz parte da estratégia do órgão municipal de conectar a mão de obra local às grandes oportunidades geradas pelo setor portuário. Diferente dos feirões multissetoriais comuns, este mutirão terá a TCP como única empresa ofertante, otimizando o fluxo de atendimento para quem busca ingressar no Terminal. Ao todo, estão disponíveis 15 vagas para as funções de Assistente Administrativo (exclusivo para PCD), Mecânico, Eletricista, Auxiliar Reefer, Servente de Armazém e operador de caminhão de terminal (Terminal Tractor).

Para Felipe de França, gerente de Recursos Humanos da TCP, a parceria é fundamental para que o Terminal siga crescendo e gerando empregos. “ A TCP passa por uma fase de expansão e buscamos novos colaboradores que queiram se desenvolver em uma empresa dinâmica, em plena expansão, e que oferece oportunidades reais de crescimento na carreira“, destaca.

Inclusão e seleção

Um dos destaques do mutirão promovido pelo Sine são as 5 vagas destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCD) para o cargo de Assistente Administrativo. A iniciativa reforça a visão de inclusão e diversidade da empresa no ambiente de trabalho. “As vagas exclusivas para PCD fazem parte da nossa cultura de inclusão e queremos garantir que o ambiente portuário seja cada vez mais acessível e repleto de oportunidades para todos“, afirma França.

A dinâmica do evento foi planejada para oferecer agilidade. Os candidatos devem se apresentar na recepção do Sine, onde a equipe da Secretaria Municipal realizará o cadastro, a triagem dos currículos e a análise dos pré-requisitos obrigatórios para cada função. Aqueles que forem selecionados nesta primeira etapa serão encaminhados no mesmo momento para entrevistas com a equipe de profissionais do RH da TCP que estará de plantão no local. A expectativa é que as contratações sejam finalizadas dentro de um mês.

Serviço e documentação

O mutirão é aberto a toda a população que atenda aos requisitos técnicos das vagas. É obrigatório apresentar RG, CPF e currículo atualizado.