Site de campanha contra assédio eleitoral está no ar

Entrou no ar na sexta-feira (13), o site da campanha “Assédio Não”. A página concentra informações para ajudar a definir o que é o assédio eleitoral, exemplos da prática, canais de denúncias e orientações sobre como denunciar.

O acesso pode ser feito de computadores, tablets ou celulares, pelos endereços www.assedionao.org.br e www.assedionao.org.

A campanha “Assédio Não” é uma realização conjunta do Ministério Público do Paraná com o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a Procuradoria Regional Eleitoral e a Seção Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Paraná, com apoio da Universidade Federal do Paraná. O objetivo é prevenir casos de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento para influenciar ou manipular o voto ou a orientação política, tendo em vista que o voto é individual e secreto, e utilizar o ambiente de trabalho para forçar alguém, mediante violência ou grave ameaça, a escolher determinado candidato ou preferência política pode configurar um ilícito penal, trabalhista e cível.

A cerimônia de lançamento do site ocorreu na Sala Democracia, na sede da OAB Paraná. Na ocasião, representantes da Federação das Indústrias do Paraná e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, assinaram o apoio das entidades à campanha, com o compromisso de divulgar internamente as informações aos associados.

Vídeo da campanha nacional