Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

TCE suspende julgamento de contas da ex-prefeita Evani Justus na Câmara de Guaratuba

Redação

Liminar determina que análise no Legislativo municipal deve ficar paralisada até o julgamento do mérito pelo Tribunal de Contas

Ex-prefeita Evani Justus | foto: Divulgação / Arquivo Correio do Litoral

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) concedeu medida liminar para suspender o julgamento, pela Câmara Municipal de Guaratuba, do Acórdão nº 3358/24, que tratava das contas da ex-prefeita Evani Cordeiro Justus (MDB). A decisão, assinada pelo relator, conselheiro Maurício Requião de Mello e Silva, mantém o processo suspenso até que o Tribunal delibere de forma definitiva sobre o Pedido de Rescisão apresentado pela requerente.

Publicidade

O julgamento estava marcado para esta segunda-feira (15) e, após leitura da decisão, o presidente da Câmara, Ricardo Borba (Podemos), retirou o asunto da pauta da sessão.

O caso

Publicidade

A ex-prefeita recorreu ao TCE-PR contestando um ponto específico do acórdão original: a determinação para que a Câmara Municipal analisasse possível inelegibilidade da ex-gestora (com base na Lei Complementar nº 64/1990). As contas, referentes ao período entre 2012 e 2016, haviam sido julgadas irregulares devido a inconsistências contábeis e uso de recursos em fontes distintas das destinadas, resultando apenas em multa administrativa, sem imputação de dano ao erário.

No pedido, a defesa sustentou que a ausência de dano ao erário e de ato doloso de improbidade administrativa excluiria a aplicação da inelegibilidade, conforme prevê a legislação eleitoral (§ 4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990).

Fundamentação da decisão

Em seu voto, o relator destacou a “plausibilidade do direito” alegado, apontando que o acórdão original omitiu a ressalva legal que poderia afastar a inelegibilidade, o que poderia levar a Câmara Municipal a um julgamento político equivocado.

O conselheiro Maurício Requião também justificou a urgência da medida (o periculum in mora), argumentando que o prosseguimento do julgamento legislativo, antes da apreciação do mérito pelo Tribunal, poderia gerar “danos reputacionais e eleitorais de difícil reversão” para a requerente, além de esvaziar a utilidade da própria ação rescisória.

O Tribunal de Contas prosseguirá com a análise do mérito do Pedido de Rescisão para definir se o acórdão original deve ser mantido, retificado ou reformado.

Redação
Leia também
Geral

Ciclovia da Ponte de Guaratuba registra mais de 200 passagens de bicicleta por dia

Manchete

Com recursos do Fecap, Guaratuba inicia obra de prevenção a inundações

Paranaguá

Alimentação escolar de Paranaguá recebe reconhecimento do Tribunal de Contas

Guaratuba

Ex-secretário de Esportes Bilek rebate críticas e destaca investimentos históricos no esporte de Guaratuba

Guaratuba

18º Mutirão de Limpeza retira 7,1 toneladas de resíduos da Baía de Guaratuba e acende alerta ambiental

Chamada

Litoral recebe 700 mil sementes de palmito-juçara dispersadas para restaurar a Mata Atlântica