TCP abre inscrições para o Programa de Estágio 2026
Aprovados contam com uma série de benefícios e oportunidade de efetivação – acesse o link para fazer inscrição
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2026 da TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá. Estudantes de ensino superior podem se inscrever até o dia 7 de julho por meio do site do IEL clicando aqui.
Ao todo, são 9 vagas para as áreas de comercial, jurídica, de planejamento e controle de operações, controladoria, órgãos intervenientes e logística. Os aprovados no Programa recebem benefícios como bolsa auxílio de R$ 1.800,00, plano de saúde, vale-alimentação ou refeição de R$ 800,00, plano odontológico, auxílio transporte, além de acesso a cursos internos de desenvolvimento profissional por meio da universidade corporativa, a UniTCP.
“O Programa de Estágio tem um objetivo claro de atrair novos talentos e desenvolver suas habilidades técnicas, assim como de gestão. Muitos dos profissionais que compõem o quadro do Terminal, incluindo lideranças, passaram pelo Programa, que tem apresentado uma elevada taxa de efetivação nos últimos anos, acompanhando o crescimento da companhia”, explica Felipe de França, gerente de Recursos Humanos da TCP.
O estágio na TCP possui carga horária de 30 horas semanais. Para os residentes em Curitiba, o Terminal disponibiliza transporte fretado para os dias de expediente em Paranaguá, que podem variar de duas a quatro vezes por semana, de acordo com o setor.
Giulia Bacon Drobnievski iniciou sua trajetória na TCP em outubro de 2024, ao ingressar no Programa de Estágio. Estudante de Negócios Internacionais, ela começou na área de prospecção, elaborando propostas e acompanhando o processo até o fechamento das vendas. Recentemente, foi efetivada como analista comercial.
“Sempre tive muito apoio dos meus gestores para evoluir, e foi extremamente positivo trabalhar com profissionais experientes e dispostos a compartilhar conhecimento. Isso causou um impacto marcante na minha carreira. Como conselho para novos talentos, eu diria: vá sem medo e com sede de aprender. A TCP é um lugar único, que proporciona grandes oportunidades de desenvolvimento e ganho técnico”, comenta Giulia.
Atualmente, a TCP é considerada a empresa privada que mais emprega no litoral paranaense, contando com uma equipe de cerca de 1.700 colaboradores, sendo que, deste total, 30 postos são para estagiários.