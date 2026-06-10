TCP participa da Semana Municipal do Meio Ambiente com projetos de apoio à reciclagem

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Atividades no estande do Terminal de Contêineres de Paranaguá conectam educação ambiental ao cotidiano dos visitantes

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Foto: Divulgação TCP

A abertura da 19ª Semana Municipal do Meio Ambiente de Paranaguá, realizada na tarde de segunda-feira (8), reuniu estudantes, famílias, empresas e instituições na Arena Albertina Salmon em torno de um objetivo comum: estimular a reflexão sobre o consumo consciente e a destinação correta dos resíduos.

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, participa da programação que segue esta quinta-feira (11), com atividades interativas, utilizando jogos e dinâmicas para abordar temas como reciclagem, reaproveitamento de materiais e sustentabilidade.

Promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca (SEMMADESP), a edição deste ano tem como tema “Transformar Resíduos em Recursos é Compromisso com o Futuro”. A proposta é conscientizar a população sobre a importância da destinação adequada dos resíduos e apresentar iniciativas que transformam materiais recicláveis em oportunidades de geração de renda, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

No estande de 18 m² da TCP, crianças, estudantes e visitantes podem participar de uma roleta interativa com perguntas sobre sustentabilidade e de uma dinâmica inspirada no programa Troca Solidária, iniciativa que busca demonstrar o valor dos resíduos recicláveis e a importância da separação correta dos materiais. As atividades foram desenvolvidas para apresentar conceitos ambientais de forma prática e acessível para as caravanas escolares e moradores que visitam o local.

“A participação na Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade importante para nos aproximarmos da comunidade e reforçarmos a importância da educação ambiental. As crianças absorvem o conhecimento de forma muito prática e acabam se tornando multiplicadoras da sustentabilidade dentro de casa”, afirma Eliane de Oliveira, coordenadora de meio ambiente da TCP.

O tema da edição dialoga diretamente com práticas já adotadas pela companhia. A TCP mantém programas de segregação, reaproveitamento e destinação adequada dos resíduos gerados nas operações, além de iniciativas voltadas à eficiência energética e à redução das emissões de gases de efeito estufa. Entre elas está o projeto de eletrificação dos guindastes de pátio (RTGs), que substitui o consumo de diesel por energia elétrica limpa.

Outra iniciativa foi a conclusão da Central de Coleta de Resíduos do Terminal, estrutura com cerca de 120 metros quadrados de área que é utilizada para armazenar resíduos gerados de maneira segura e sustentável, garantindo que 100% dos materiais contaminados sejam destinados à reciclagem, tratamento ou reutilização.

A participação no evento também permite apresentar ao público algumas das principais iniciativas socioambientais desenvolvidas pela empresa em Paranaguá e região. Entre elas estão a Remada Ambiental, que promove mutirões de limpeza do Rio Itiberê, os projetos de saneamento básico descentralizado em escolas de comunidades insulares (como Ponta do Ubá e Piaçaguera), o plantio de árvores nativas em áreas urbanas e os programas permanentes de monitoramento da qualidade da água, do ar, da fauna e da flora na Baía de Paranaguá.

“A sustentabilidade é uma construção coletiva. O poder público tem um papel importante, as empresas precisam fazer a sua parte e a população também é protagonista nesse processo. Eventos como a Semana do Meio Ambiente ajudam a criar essa conexão e mostram que pequenas atitudes do dia a dia podem gerar impactos positivos para toda a cidade e para o futuro da Baía de Paranaguá”, conclui Eliane.