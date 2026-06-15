Teatro leva educação para o trânsito a escolas do Litoral e outras cidades do Paraná

A iniciativa começa em Matinhos e realizará 80 apresentações teatrais gratuitas para crianças de 6 a 12 anos

Apresentação em Matinhos nesta segunda-feira (15) | fotos: Divulgação

Entre este mês e agosto, estudantes de escolas municipais de 22 cidades do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro do Paraná receberão uma visita especial: o projeto “Pelos Caminhos do Paraná”, realizado pela Turma da Ação e incentivado pela EPR Litoral Pioneiro. A primeira fase começa pelo Litoral, por Matinhos, nesta segunda-feira (15/06). Ao todo, nas duas fases do projeto, serão 80 apresentações teatrais gratuitas para crianças de 6 a 12 anos, utilizando a arte como ferramenta de educação e conscientização.

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Com linguagem lúdica, interativa e adequada ao público infantil, o espetáculo aborda temas relacionados à segurança viária, à convivência no trânsito e à importância de atitudes responsáveis no dia a dia. A proposta é aproximar conteúdos fundamentais da realidade das crianças por meio de uma experiência divertida e participativa, estimulando reflexões que podem ser levadas para dentro de casa e compartilhadas com familiares e amigos.

Ao percorrer escolas municipais de cidades da área de influência da EPR Litoral Pioneiro, o projeto reforça a importância da formação cidadã desde a infância. Ao incentivar comportamentos seguros e o respeito às regras de convivência, as apresentações contribuem para a formação de estudantes que, no futuro, serão motoristas, ciclistas, pedestres e passageiros mais conscientes, ajudando a construir um trânsito e rodovias mais seguros para todos.

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Além de disseminar informações importantes sobre segurança, o projeto amplia o acesso à cultura e ao teatro, proporcionando experiências artísticas para milhares de estudantes. A iniciativa integra as ações do Programa Conviver da EPR Litoral Pioneiro, realizado com as comunidades lindeiras às rodovias sob sua administração, representando mais uma forma de retribuir à população local e fortalecer sua presença por meio de investimentos em educação, cultura e desenvolvimento comunitário.

Ao levar informações sobre comportamento seguro no trânsito para crianças em idade escolar, o projeto patrocinado pela EPR Litoral contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para adotar atitudes responsáveis ao longo da vida, dentro e fora das rodovias. Integrar o desenvolvimento das comunidades onde está presente é um pilar fundamental de sua atuação da empresa.

Mais do que administrar a infraestrutura viária, a EPR Litoral Pioneiro busca ser parte integrante do desenvolvimento das regiões onde está presente, promovendo impactos positivos por meio da educação, da cultura e da segurança. “As nossas concessões vão além do cumprimento de contratos. Nosso compromisso com ações que integram o Projeto Conviver é gerar impactos positivos, promovendo segurança, empregabilidade e crescimento econômico nas regiões atendidas”, destaca Marcos Moreira, diretor da EPR Núcleo Paraná.

O projeto “Pelos Caminhos do Paraná” é produzido pela Porto Cultural e viabilizado por meio da Lei Rouanet, incentivado pela EPR Litoral Pioneiro. A expectativa é que as apresentações estimulem o aprendizado de forma leve e envolvente, fortalecendo o papel da educação e da cultura na construção de hábitos mais seguros e de uma sociedade mais consciente.

Em Matinhos, as apresentações do projeto “Pelos Caminhos do Paraná” ocorrerão na Escola Pastor Elias Abrahão às 9h e às 14h na segunda-feira (15/06) e na Escola Oito de Maio às 9h e às 14h na terça-feira (16/06). De lá o projeto segue para Portal do Paraná. Na quarta-feira (17/06), às 9h, estará na Escola Municipal Primavera e às 14h, na Escola Zélia. Já na quinta-feira (18/06), na Escola Amatuzzi às 9h e às 14h.

Calendário das apresentações da primeira fase

Matinhos: 15 e 16 de junho

15 e 16 de junho Pontal do Paraná: 17 e 18 de junho

17 e 18 de junho Morretes: 19 e 22 de junho

19 e 22 de junho Antonina: 22 e 23 de junho

22 e 23 de junho Piraquara: 24 e 25 de junho

24 e 25 de junho Ponta Grossa: 26 e 29 de junho

26 e 29 de junho Carambeí: 30 de junho e 1º de julho

30 de junho e 1º de julho Castro: 2 e 3 de julho

2 e 3 de julho Piraí do Sul: 6 e 7 de julho

6 e 7 de julho Jaguariaíva: 8 e 9 de julho

8 e 9 de julho Arapoti: 10 de julho

Calendário das apresentações da segunda fase

Arapoti: 3 de agosto

3 de agosto Sengés: 4 de agosto

4 de agosto Wenceslau Braz: 5 e 6 de agosto

5 e 6 de agosto Siqueira Campos: 7 e 10 de agosto

7 e 10 de agosto Joaquim Távora: 11 e 12 de agosto

11 e 12 de agosto Quatiguá: 13 e 14 de agosto

13 e 14 de agosto Guapirama: 17 e 18 de agosto

17 e 18 de agosto Bandeirantes: 19 e 20 de agosto

19 e 20 de agosto Andirá: 21 e 24 de agosto

21 e 24 de agosto Santa Mariana: 25 e 26 de agosto

25 e 26 de agosto Cornélio Procópio: 27 e 28 de agosto

Calendário das apresentações da terceira fase