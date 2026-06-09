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Trem da Serra do Mar e Cataratas do Iguaçu concorrem ao “Oscar do Turismo” mundial

Redação

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A votação no World Travel Awards está aberta até sexta-feira (12); acesse o link e participe

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Foto: Divulgação Serra Verde Express

O Paraná conta com representantes no World Travel Awards (WTA), considerado o Óscar do Turismo mundial. Ao todo, o Estado tem cinco concorrentes que disputam nove categorias – seis delas em nível continental, América do Sul, e outras três especificamente nacionais. As Cataratas do Iguaçu, o Trem da Serra do Mar, um parque aquático e dois resorts paranaenses podem ser campeões na edição deste ano.

A votação está aberta até a próxima sexta-feira (12). O público pode selecionar seus favoritos por meio de um cadastro no site oficial do World Travel Awards, organizado por regiões e continentes, com diversas categorias. Para votar nos paranaenses clique AQUI.

“O Paraná tem atrativos que estão entre os mais incríveis do mundo e o mercado internacional do setor reconhece isso”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria do Turismo (Setu-PR). “Cada indicação e premiação que o Estado participa, reforça a qualidade do nosso turismo e mostra que não se trata apenas de belezas naturais, porque temos serviços, resorts e hospedagens concorrendo entre os melhores do mundo”.

As Cataratas do Iguaçu (englobando tanto o lado brasileiro, em Foz do Iguaçu, quanto o lado argentino, em Puerto Iguazú) concorrem novamente como principal atração turística da América do Sul. O atrativo binacional e um dos cartões-postais do turismo do Paraná concorre ao lado de importantes atrativos continentais, como o Cristo Redentor (RJ), Deserto do Atacama (Chile) e Machu Picchu (Peru), entre outros.

O trem que desce a Serra do Mar, ligando Curitiba a Morretes (no Litoral), operado pela Serra Verde Express, também é um dos nomeados. O passeio – considerado um dos mais bonitos do mundo – concorre mais uma vez na categoria de melhor trem de luxo da América do Sul, ao lado do Andean Explorer a Belmond Train e do Hiram Bingham, ambos no Peru.

“Essa nomeação reconhece décadas de dedicação à preservação da história ferroviária, à valorização da Serra do Mar Paranaense e à entrega de experiências memoráveis aos nossos passageiros. Por isso, fazemos um convite especial a todos que acreditam no potencial do turismo brasileiro. Cada voto conta e pode ajudar a colocar, mais uma vez, um trem brasileiro no topo da América Latina”, ressalta Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express.

Foto: Divulgação Urbia Cataratas

OUTRAS NOMEAÇÕES – Além dos dois atrativos, o Paraná também tem outros concorrentes, todos de Foz do Iguaçu: o Blue Park concorre como melhor parque aquático da América Latina; o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort disputa como melhor resort familiar da América do Sul e melhor resort familiar do Brasil. O Wish Foz do Iguaçu Resort disputa nas categorias de melhor hotel para conferências da América do Sul, melhor resort familiar da América do Sul, melhor resort familiar do Brasil e melhor resort do Brasil em 2026.

Redação
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