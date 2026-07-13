“Tudo ao mesmo tempo”: série de acidentes atrasa atendimento de socorristas numa tarde excepcional em Guaratuba

Foto: Divulgação / Arquivo

Uma sequência de acidentes ocorridos em menos de três horas sobrecarregou os serviços de emergência em Guaratuba na tarde do dia 4, um sábado. O caso mais grave foi de uma vítima de choque elétrico e queda em uma região distante do Centro.

Em outro acidente, uma jovem que ficou quase duas horas esperando atendimento no bairro Piçarras. Ela estava em uma motocicleta e se envolveu em uma colisão com um carro. Este caso continuou repercutindo nas redes sociais por mais alguns dias.

Apesar do sofrimento da vítima e das reclamações justificadas de algumas pessoas, os órgãos responsáveis garantem que foi uma situação excepcional. Este tipo de ocorrência, segundo os protocolos, deve ser feito pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), do Corpo de Bombeiros.

Primeiramente, aconteceu de a ambulância do Siate estar em manutenção naquele dia – na semana seguinte, a unidade de Guaratuba já contava com uma ambulância que veio de Curitiba emprestada enquanto é feita a manutenção do seu veículo.

O acidente de trânsito aconteceu exatamente às 15h58, segundo os registros dos bombeiros. Naquele instante, a corporação atendia uma situação distante do Centro: uma ocorrência grave de choque elétrico e queda de plano elevado com a vítima em parada cardiorrespiratória. Sem poder contar com a ambulância do Siate, foi preciso usar deslocar outro veículo do Corpo de Bombeiros. “O caminhão foi dar atendimento nesta área rural. A guarnição (equipe) ficou lá fazendo ressuscitação cardiopulmonar até a ambulância do Samu chegar para transportar ao hospital”, explica a capitã Julia Frazatto, comandante do Corpo de Bombeiros de Guaratuba.

“Pedimos apoio do Samu, mas eles também estavam com as ambulâncias empenhadas. Então deslocamos a nossa ambulância de Matinhos. Porém, a nossa ambulância de Matinhos nesse momento também estava em ocorrência. Então eles tiveram que esperar a ocorrência acabar e logo depois já deslocaram para lá”, completa a capitã. Neste momento, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guaratuba levava um paciente do Pronto Socorro Municipal até o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

“Meio que aconteceu tudo ao mesmo tempo”, explica Julia Frazatto. O quadro de ocorrências daquela tarde mostra que a comandante tem razão: além das situações na área rural e das ambulâncias do Samu em deslocamento, o Corpo de Bombeiros também atendeu um incêndio em veículo no bairro Brejatuba.