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Turismo na Escola leva alunos da Ilha do Mel para vivência prática em Paranaguá

Redação

Programa pioneiro no Paraná aproxima estudantes da realidade turística do município e fortalece o sentimento de pertencimento entre crianças das comunidades insulares

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

A Prefeitura de Paranaguá, em parceria com o Governo do Paraná, deu início ao programa Turismo na Escola. Na manhã desta quarta-feira, dia 6, a Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral recepcionou alunos das comunidades de Encantadas e Nova Brasília, na Ilha do Mel, para uma imersão prática nos principais atrativos turísticos do município.
De acordo com o secretário municipal de Educação, Thiago Casas do Nascimento, a iniciativa busca aproximar os estudantes da realidade local e fortalecer a identidade com a cidade.
“Um projeto maravilhoso, fomentando o turismo em nossa cidade, que é uma referência nacional. Fazer com que as crianças da Ilha do Mel conheçam o porto, o aquário e os pontos turísticos contribui para que elas se sintam pertencentes a Paranaguá, mesmo com a distância”, destacou.


A coordenadora do programa, Daiane Pires Oliveira Feitosa, explicou que a proposta vai além da sala de aula. “A ideia é levar o conhecimento para além do ambiente escolar. Os professores passam por formações sobre turismo e história local, e depois transmitem isso aos alunos, que terão a oportunidade de vivenciar na prática os atrativos turísticos do Paraná e de Paranaguá”, afirmou.
Segundo ela, o programa terá expansão gradual.
“Nesse primeiro momento, estamos atendendo as ilhas e comunidades pesqueiras. Na sequência, vamos alcançar escolas rurais e ampliar para toda a rede até novembro, quando será realizada uma mostra turística na Ilha das Cobras”, completou.
O presidente da Associação Brasileira das Ilhas Turísticas (ABITUR), Rafael Gutierres Júnior, destacou a relevância da iniciativa.
“É um sonho realizado. Ver esse projeto sendo colocado em prática é emocionante. Quando as crianças conhecem a história da cidade e seus atrativos, elas passam a valorizar, cuidar e promover Paranaguá. Isso é o turismo fazendo acontecer”, ressaltou.
Já o diretor comercial da Barcopar, Edenil Fernandes de Paula, enfatizou o impacto social da ação.
“Isso é ótimo porque muitas crianças não teriam essa oportunidade. A Barcopar contribui mostrando as belezas da Baía de Paranaguá e proporcionando essa experiência única”, disse.
O “Turismo na Escola” posiciona Paranaguá como o primeiro município do estado a aderir ao programa, reforçando o protagonismo na valorização do turismo educativo e sustentável.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio

Redação
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