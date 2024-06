Ukuthula – a paz não precisa de Esperanto

É amplamente conhecida a experiência levada a cabo por Masaru Emoto, autor de “The Hiden Messagen in Water”, livro em que descreve os efeitos provocados em cristais de gelo submetido a diferentes tipos de música e palavras de amor ou ódio. Música de baixa qualidade e palavras de ódio produziam formas irregulares e caóticas. Música clássica e palavras de amor resultavam em formas de bela simetria.

Não é preciso ser versado nas línguas ancestrais africanas para sentir a benfazeja energia de paz que emana das músicas tocadas – e, mais que tudo, cantadas quase à capela – pelo grupo Ukuthula no espetáculo “Preces e canções pela Paz”.

O núcleo do grupo é uma família de mulheres católicas, militantes da Pastoral Afro de Curitiba, todas participantes do Coral da UFPR. Sob a direção artística de Eliane Graciano (também instrumentista e cantora), suas irmãs Eliane, Camila e Andréa, juntamente com o cantor (candomblecista) Rodrigo Costa e os músicos Vaz (agnóstico) e Judá (menino percussionista), brindam o público com um projeto musical e coreográfico que teve a sua primeira apresentação em 2021, na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito – Santuário das Almas.

Afinadíssimos cantores, exímios músicos, inspirados figurinos e harmoniosa coreografia proporcionam um espetáculo memorável. Quem ama o Brasil – farol da humanidade – sai do espetáculo amando-o ainda mais.

(por Samuel Gomes)

Em Curitiba, o Grupo Ukuthula traz para o seu espetáculo um repertório que explora músicas folclórico tradicionais como “Tshotsholoza” e “Amavolovolo”, cristãs como “Modimo” e “Ukuthula”, além de cantigas com elementos do Candomblé e Umbanda como “Oni sé a àwúre a nlá jé” e “Tin-Tin Alakorô”.

Serão duas apresentações (cerca de 1h de duração) do espetáculo ao público em geral e uma apresentação com tradução em Libras, além de um ensaio aberto para estudantes da rede pública de ensino e uma palestra/roda de conversa sobre vivências e religiosidade com Dodji Lionel, padre missionário natural do Togo, África Ocidental.

Espetáculo: 7 e 8 de junho às 19h30 e 9 de junho às 19h (sessão com tradução em Libras)

Palestra/Roda de Conversa com Dodji Lionel: 8 de junho de 2024 às 17h

Local: Memorial de Curitiba

Endereço: Rua Doutor Claudino dos Santos, 79 – Centro