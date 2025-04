Um guia definitivo para escolher os calçados de viagem perfeitos

Viajar não é apenas divertido e empolgante. Pesquisas mostram que sair de férias também proporciona vários benefícios físicos, mentais e emocionais! No entanto, uma vez que a euforia de escolher seu destino e reservar suas passagens passa, você se depara com o dilema de fazer as malas e separar os itens essenciais que vai precisar durante a sua viagem – e a escolha dos calçados certos é uma grande parte do prazer de sua estadia.

De fato, viajar envolve muitas caminhadas e, sem os calçados adequados, suas aventuras podem rapidamente se transformar em desventuras dolorosas. Quer você esteja explorando trilhas cênicas, caminhando por ladeiras de paralelepípedos em centros históricos ou passeando por mercados urbanos movimentados, seus pés merecem o melhor.

O modelo de tênis Adidas NMD, por exemplo, conta com um design confortável para viagens dinâmicas, aliando fluidez dos movimentos e muito estilo para qualquer ocasião, podendo ser usado durante o dia todo e até nos programas noturnos. Investir em um tênis de alta qualidade ajuda a prevenir fadiga nos pés, bolhas e outros desconfortos, permitindo que você explore seu destino com confiança e entusiasmo.

A maioria dos viajantes experientes recomenda que você leve apenas três ou quatro pares de sapatos para onde quer que vá. Esse número parece mágico, mas como você realmente determina o que levar e como levar? Para ajudá-lo com essa questão tão importante, aqui está o que você precisa ter em mente ao fazer sua escolha dos calçados perfeitos para viajar.

O que você deve considerar ao escolher calçados para viajar?

Conforto

Escolha calçados com suporte, amplo amortecimento e bom ajuste para ter maior conforto durante todas as suas aventuras. Materiais respiráveis ​​podem ajudar a manter seus pés frescos e secos, especialmente em destinos de clima quente. Pense também em sapatos para manter os pés sempre cobertos. Eles são melhores em climas úmidos, para evitar queimaduras de sol e para caminhar em grandes multidões.

Versatilidade

Deixe em casa aqueles calçados para uma única ocasião e leve os que possam se adaptar a diferentes ambientes. Os tênis, por exemplo, permitem que você troque de passeios casuais pela cidade para aventuras ao ar livre ou programas noturnos sem problemas. Use-os também nos pés como parte do seu look de viagem para um conforto chique em aviões, trens ou automóveis. Assim eles não ocuparão espaço na mala.

Durabilidade

Opte por calçados feitos de materiais duráveis, ​​como couro ou malha respirável com elevado grau de qualidade. Os tênis slip-on também podem ser uma boa escolha para viajar, já que se ajustam automaticamente ao tamanho dos pés e são mais fáceis de calçar ou tirar.

Tração

Superfícies escorregadias não são páreo para um bom par de calçados com excelente tração. Procure solados de borracha ou multidirecionais resistentes que forneçam uma aderência firme para todos os tipos de terrenos. Biqueiras reforçadas também podem proteger seus pés em terrenos acidentados.

Peso

Hoje em dia, viajar leve é obrigatório. Então priorize calçados que não pesem sem comprometer o suporte. Sapatos mais leves reduzem a tensão nos pés e tornam a arrumação da sua mala muito fácil. Na mala, cada centímetro importa, então escolha um par que possa ser amassado sem perder o formato, e algo sem um solado pesado e volumoso.

Cor

Calçados de cores neutras combinam com tudo, o que também o ajudará a consolidar a arrumação da sua mala. Tons de bege, preto, cinza e branco se misturam e combinam com outras cores neutras, bem como jeans e estampas para muitas opções de looks.

Calçados de viagem essenciais para qualquer destino



O tênis é definitivamente o melhor calçado para viagens

Viagens para destinos de clima quente ou frio, onde quer que você esteja planejando suas aventuras, seja para aproveitar atividades ao ar livre, como caminhadas e rafting, ou passeios urbanos, como visitas a museus e pontos turísticos, um bom par de tênis funciona para uma ampla variedade de atividades e será a melhor companhia para os seus pés. Se você estiver viajando para um lugar com muita neve e granizo, considere tênis resistentes à água. Seus pés ficarão secos e confortáveis.

Sandália resistente é uma escolha funcional e elegante

Para viagens em locais de clima quente e férias na praia, as sandálias rasteiras são indispensáveis. Embora você possa encontrar muitas opções mais baratas, dê preferência a um par confortável, moderno e de qualidade, que não de bolhas ou machuque seus pés. As sandálias também precisam ser resistentes a longas caminhadas, ao calor e à umidade. Opte por modelos versáteis e elegantes que possam ser usados com trajes de banho, bermudas, shorts, jeans ou um vestido arejado para ter um visual elegante o dia todo.

Botas são ideais para destinos de clima frio ou chuvoso

Botas são a escolha certa para qualquer viagem de outono, inverno e até início de primavera. Para uso em passeios urbanos, um design clássico com salto baixo e solado grosso é fácil de combinar com uma variedade de roupas — de vestidos e meias-calças para um visual noturno mais bonito a jeans e camisetas para um conjunto casual para o dia.

Mas as botas também são sapatos sólidos para aventuras ou caminhadas ao ar livre. Alguns modelos, inclusive, são feitos exclusivamente para trilhas íngremes e trekking em montanhas. Com um bom par de meias quentes e grossas elas manterão seus pés aquecidos e secos no frio e na neve. No geral, as botas são versáteis e podem ser facilmente usadas em aventuras ativas nas viagens de natureza selvagem, bem como em jantares mais agradáveis ​​em um destino urbano.

Mocassim ou sapatilha, calçado compacto e inteligente

Na sua viagem você provavelmente irá ao teatro? Ou a um jantar agradável? Qualquer atividade que não exija grandes caminhadas, onde um salto lhe serviria, algo elegante como um mocassim ou uma sapatilha substitui muito bem. Você pode ser chique com um par neutro. Dependendo do modelo, estes calçados combinam bem com calças jeans, saias ou até mesmo com um vestido. Considere se as peças de roupa que você está levando ficam melhores com tons claros ou com um toque de cor.