Um tal Rochinha

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Quem nasce para ser estrela só precisa ser o que é.

Texto de Samuel Gomes

Rochina e Espedito | fotos: Arquivos pessoais

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Acordo nesta Curitiba de 11 graus e céu nublado anunciando “pancadas de chuva ocasionais” (que nem precisariam ser para nós curitibanos anunciadas) ainda sob os vapores da noite memorável. Luiz Carlos da Rocha – o famoso Rochinha – reuniu algumas dezenas de pessoas para comemorar seus vitoriosos 40 anos de advocacia. De advocacia? Em termos. Advocacia, política, luta social. A advocacia foi a ferramenta por meio da qual o coração generoso do filho do velho comunista Espedito Rocha honrou o legado de coragem, amor, humanidade.

Rochinha e Adriana – sua mulher e sócia – organizaram a festa, mas não é demais dizer que o presente o ganhamos os presentes. O frio ficou de lado fora do amplo, mas aconchegante espaço no subsolo da Ópera da Arame. Dentro, sob uma luz cuidadosamente tênue e o morno aconchego das lareiras que rodeavam o salão, sorrisos largos, olhares faiscantes e abraços apertados de amigos de fé, irmãos, camaradas, amigos de tantos caminhos, de tantas jornadas, como Roberto imortalizou os laços de eterna amizade na icônica música.

Rochinha e seu primo-irmão Manoel Caetano – que emocionou a todos com a leitura um singelo, mas rico texto biográfico do homenageado – são uma prova viva de que o Brasil é uma pátria mãe gentil. Gente simples e honrada originária do sertão pernambucano. Os pernambucanos Espedito (pai de Rochinha), Manoel Caetano (pai do Maneco), Carminha (mulher de Espedito) e Josefa (mulher de Manoel Caetano) nasceram todos Santa Clara, que mais tarde ganhou o nome de Tupanatinga, que na língua tupi-guarani significa Deusa Branca (Santa Clara, pois!). Migraram, lutaram, venceram. Os frutos que o digam. Rochinha um dos mais notáveis advogados do país. Manoel Caetano – o Maneco – também advogado, professor da Universidade Federal do Paraná, festejado processualista civil, presidiu por dois mandatos a Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

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Nas palavras de homenagem, Maneco pagou tributo à base, a estrutura, ao arrimo em que Rochinha assentaram a escada. A base familiar da honrada e guerreira família pernambucana estava ali reunida no aconchego do luxuoso salão curitibano com boa comida, vinhos e boa música. Os vivos – as irmãs de Rochinha, Airam e Rosa – e os que já se foram, os pais Espedito e D. Carminha e o irmão Carlinhos. Maneco disse bem ao ateu Rochinha que não é preciso acreditar em Deus para saber que Espedito, D. Carminha e Carlinhos também estavam presentes.

Deles, o lendário Espedito era referência inevitável nas rodas e mesas por todo o salão. Enfrentou prisão e tortura para renegar o Brasil, a justiça, a igualdade. Não renegou, insistiu, persistiu, lutou e venceu. Somos todos, de alguma forma, filhos do Espedito e de todos os Espeditos que honraram a vida enfrentando a morte. Morte e vida severina.

Espedito era como de casa na nossa família. Minha falecida mulher, Celândia, pernambucana de Bodocó, tratava como irmã, meus filhos como sobrinhos. Ao meu filho João Gabriel queria ensinar-lhe a arte da escultura, de que era mestre. Temos na família uma bela obra dele.

Para mim e para todos os que acorreram à justa celebração, Roberto pensou em Erasmo, mas acertou no filho do Espedito:

“Você meu amigo de fé, meu irmão camarada

Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas

Cabeça de homem, mas um coração de menino

Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada

Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro

Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro

O seu coração é uma casa de portas abertas

Amigo, você é o mais certo nas horas incertas

Tenho comigo um critério que considero seguro para saber o que é uma pessoa é: ver como trata os seus, em casa, no trabalho. Relações longevas costumam ser guia certo para aferirmos o caráter de alguém. Lu, mais que uma secretária, a fiel escudeira de Rochinha, trabalha com ele há 36 anos. Ponto.

Nós, como para Lula – de quem Rochinha foi leal companheiro e informal ajudante-de-ordens no longo período na prisão curitibana – assinamos em baixo também dessas palavras:

“Às vezes em certos momentos difíceis da vida

Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída

A sua palavra de força, de fé e de carinho

Me dá a certeza de que nunca estive sozinho”

Né, Espedito. Tá vendo?

Samuel Gomes é professor de Direito, também (como Rochinha) advogado desde 1986