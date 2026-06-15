Universidades estaduais abrem 360 vagas em cursos de aperfeiçoamento profissional, 90 no Litoral

A iniciativa é destinada a micros, pequenos e médios empresários, microempreendedores individuais, empreendedores informais e pessoas com idade a partir de 16 anos interessadas em empreender

Foto: Divulgação Seti

As universidades estaduais de Paranaguá (Unespar). Ponta Grossa (UEPG). Cascavel e Francisco Beltrão (Unioeste) ofertam 360 vagas gratuitas para seis cursos microcredenciais (de curta duração) em finanças, gestão de projetos, liderança, mercado, tecnologia e vendas.

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A iniciativa faz parte do novo ciclo do programa Paraná Empreende Mais (PEM) do Governo do Estado. Os prazos de inscrição variam conforme o calendário de cada instituição de ensino superior, com datas finais entre 19 e 30 de junho.

Os cursos são destinados a micros, pequenos e médios empresários, microempreendedores individuais, empreendedores informais e pessoas com idade a partir de 16 anos interessadas em empreender. São 180 vagas para Cascavel, na região Oeste; 90 vagas para Paranaguá, no Litoral; 60 vagas para Ponta Grossa, nos Campos Gerais; e 30 vagas para Francisco Beltrão, no Sudoeste. As aulas serão presenciais e também seguem um calendário específico de cada universidade, com previsão para os meses de junho, julho, agosto e setembro.

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Coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), o PEM tem como objetivo capacitar empreendedores, profissionais e lideranças locais para impulsionar o desenvolvimento regional e atender às demandas dos setores produtivos do Paraná. Em 2024, o programa emitiu mais de 4 mil certificações, e em 2025 o número superou 6 mil, com cursos organizados em eixos como plano de negócios, finanças, crédito, marketing, inovação e sustentabilidade.

Segundo a assessora da Diretoria de Ciência e Tecnologia da Seti, Sthefany Walber, que coordena o programa em nível estadual, os participantes recebem a certificação de cada microcredencial concluída. “A ideia é que os empreendedores façam trilhas formativas, escolhendo as áreas que mais fazem sentido para os seus negócios. Além do conteúdo em sala, cada microcredencial oferece uma hora de mentoria presencial, um momento dedicado para esclarecer dúvidas e começar a aplicar as ferramentas na prática do dia a dia”, afirma.

CONTEÚDO – Cada curso tem carga horária de 12 horas. No eixo de finanças e fontes de fomento, os participantes aprenderão sobre fluxo de caixa, precificação, linhas de crédito e programas de fomento do Paraná. Já a área de gestão de projetos e processos contempla metodologias ágeis, indicadores de desempenho e planejamento de ações de curto a médio prazo. Em liderança, o foco está no desenvolvimento de habilidades para gestão de equipes pequenas e técnicas de comunicação.

Em marketing e vendas, o conteúdo inclui estratégias digitais, gestão de marca, funil de vendas e perfil comercial em mecanismos de busca na Internet. A área de gestão de pessoas e liderança aborda recrutamento, retenção de talentos e clima organizacional. Transformação digital e tecnologia traz automação, inteligência artificial e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O curso tópicos regionais e mercado local trata das especificidades de cada região e da articulação com o ecossistema de inovação local.

Cursos Presenciais

Unespar

Cidade: Paranaguá

Vagas: 30 – Gestão de Pessoas e Liderança; 30 – Gestão de Projetos e Processos; 30 – Transformação Digital e Tecnologia

Inscrições: até 30 de junho – AQUI

Aulas: datas em fase de definição pela universidade

UEPG

Cidade: Ponta Grossa

Vagas: 30 – Marketing e Vendas; e 30 – Transformação Digital e Tecnologia

Inscrições: até 30 de junho – AQUI

Aulas: 11, 18 e 25 de julho

Unioeste

Cidade: Cascavel

Vagas: 30 – Finanças e Fontes de Fomento; 30 – Gestão de Pessoas e Liderança; 30 – Gestão de Projetos e Processos; 30 – Marketing e Vendas; 30 – Transformação Digital e Tecnologia; 30 – Tópicos Regionais e Mercado Local

Inscrições: até 26 de junho – AQUI

Aulas: 26 e 27 de junho; 22, 23 e 29 de julho; 20, 21 e 27 de agosto; 09, 10 e 16 de setembro; 12 e 19 de setembro

Cidade: Francisco Beltrão

Vagas: 30 – Gestão de Pessoas e Liderança

Inscrições: até 19 de junho – AQUI

Aulas: datas em fase de definição pela universidade