Velejadores de Guaratuba doam barco para projeto social no Lago Itaipu

Um veleiro doado por um grupo de velejadores de Guaratuba vai ser usado em um projeto social para crianças e jovens de Foz do Iguaçu. O vereador iguaçuense Evandro Ferreira (PSD) divulgou a notícia e informou que a embarcação será usada no projeto Velejar É Preciso. “Recebemos a doação do barco modelo lightning pelo Grupo de Velejadores Babão, de Guaratuba. Esse gesto vai muito além do esporte, é uma contribuição direta para o desenvolvimento das crianças e para a fomentação das atividades náuticas no Lago de Itaipu”, disse Evandro Ferreira, que também é comodoro do Icli (Iate Clube do Lago Itaipu).

O veleiro foi entregue por Sergio Montenegro Kraemer, comodoro da Associação Brasileira da Classe Lightning, e por Ligia Kraemer, secretária da Federação de Iatismo do Paraná – Vela Paraná. “Gratidão a Ligia e ao comodoro Sérgio por acreditar no poder transformador da vela e por ajudar a construir um futuro com mais oportunidades!”, disse o vereador.

Sérgio Kraemer explicou que pilotar um barco da classe lightning requer mais técnica do velejador. “É um barco que tem três velas, bem mais complexo, cheio de regulagens, que é um barco muito interessante para a formação de grandes atletas”, disse o comodoro.

Campeonato Brasileiro

“E uma coisa importante: ressaltar o esforço de um grupo de velejadores que batizou esse barco com o nome Babão. A turma do Babão, um grupo de velejadores de Guaratuba, que comprou o barco e colocou à disposição do Iate Clube do Lago Itaipu”, completou Kraemer.

Evandro Ferreira adiantou que Ligia e Sérgio Kraemer convidaram Fábio Santacruz, atleta do Icli, para o Campeonato Brasileiro da Classe Lightning entre 18 e 20 de abril em São Paulo. “Tenho certeza que esse campeonato vai ser agregador tanto para o projeto, que eu posso aprender também, e vamos fomentar essa classe, que é uma classe muito boa, pan-americana também, e que sabem, futuramente ser grandes campeões”, disse Fabinho.

O vereador agradeceu a Sergio e Ligia Kraemer e ao grupo de velejadores Babão por doar o barco ao Icli. “Este barco vai ser muito bem utilizado, vamos treinar e vamos criar novos atletas para esta classe. O Icli tem investido muito no esporte nos últimos três anos, inclusive fazemos parte agora do CDC, Confederação Brasileira de Clubes”,

“O que for esporte podem contar com o Icli. Muito obrigado por trazer essa modalidade da vela. Nós já temos outras duas modalidades”, completou Icli sobre o projeto desenvolvido no iate clube que atende atualmente jovens e crianças.

Velejar É Preciso

Desde 2001, o Iate Clube Lago de Itaipu desenvolve o projeto social Velejar é Preciso. Atualmente são 120 jovens, com idade entre 9 e 16 anos, de ambos os sexos, todos moradores do bairro de Três Lagoas e estudantes da rede pública de ensino.

Em dezembro de 2012, o projeto ganhou reforço com o apoio da Itaipu Binacional, através de convênio, por meio do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente. O projeto oferece aos alunos toda estrutura necessária, como: transporte todos os dias de treino, alimentação, barcos completos, instrutores capacitados e colete salva-vidas.

Em campeonatos, os atletas têm as despesas custeadas pelo Icli e a Itaipu. O clube já sediou vários campeonatos regionais, estaduais e Foz eventos nacionais e internacionais. O projeto também revelou alguns atletas que representam Foz do Iguaçu.