“Vem para a UFPR” apresenta cursos dos campus de Matinhos e Pontal do Paraná

Feira de cursos e profissões têm como foco principal estudantes do ensino médio, professores e jovens interessados em conhecer as oportunidades oferecidas pela Universidade pública e gratuita

A UFPR Litoral, em Matinhos e o CEM – Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná, realizarão no dia 24 de maio (domingo) o evento “Vem para a UFPR”, uma feira de cursos e profissões.

É um momento em que a UFPR estará de portas abertas para a comunidade, visando a apresentação dos cursos de graduação, programas acadêmicos e oportunidades oferecidas pela Universidade pública e gratuita. As atividades acontecerão das 8 às 17h e têm como foco principal estudantes do ensino médio, professores e jovens interessados em conhecer a vida universitária e as oportunidades por ela trazidas.

No evento será possível obter informações sobre as formas de ingresso, os cursos de graduação e pós-graduação, projetos de extensão, pesquisa, iniciação científica, programas de ensino e formas de ingresso na UFPR. A proposta é ajudar futuros estudantes a conhecerem também as estruturas acadêmicas e as possibilidades de participar de atividades de extensão, pesquisa, receber bolsas, fazer intercâmbios, estágios, participar de eventos, entre outras.

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A estrutura contará com 18 estandes destinados aos cursos de graduação do Setor Litoral e do CEM (Pontal do Paraná), além de espaços para parceiras como a UNESPAR e o Instituto Federal do Paraná – Campus Paranaguá (IFPR).

As inscrições para a participação de projetos, programas e voluntariado acontecem entre os dias 27 de abril e 10 de maio de 2026, exclusivamente por formulário eletrônico disponibilizado pela comissão organizadora.

“A iniciativa reforça o compromisso da UFPR com a democratização do acesso ao ensino superior e com a construção de pontes entre a universidade e a sociedade, incentivando jovens a conhecerem de perto o ambiente acadêmico e as oportunidades de formação pública, gratuita e de qualidade”, destaca a universidade.