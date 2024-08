Venezuela: o Brasil é o ponto de equilíbrio do seu entorno estratégico

Artigo de opinião de Samuel Gomes

O Brasil precisa ser o muro de contenção da criminosa operação Gaidó 2.0 contra a soberania da Venezuela.

É este lugar do Brasil. O lugar do equilíbrio na América do Sul, nosso entorno estratégico.

Quem não entende isso não entende nada. E muito já ajudaria se ficasse quieto. Muito ajuda quem não atrapalha.

A diplomacia brasileira esteve bem ao coordenar ao interromper a patacoada da tal OEA:

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2024/08/paises-nao-se-dispuseram-a-negociar-sobre-venezuela-na-oea-diz-embaixador

É petróleo? Claro que é petróleo. Mas não é apenas petróleo. Não esqueçamos que a Venezuela é um país amazônico. Falar de Venezuela é falar da geopolítica da Amazônia: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/608609/Samuel_Gomes_Santos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Né, Getúlio? http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/getulio-vargas/discursos/1940/31.pdf/

Por isso, nos seus bons tempos, o Senado Federal mandou uma comissão externa à Venezuela liderada pelo gigante senador Requião.

Acompanhei a comissão, secretariei os trabalhos e escrevi o relatório das atividades que desenvolvemos em Caracas em aberto diálogo com o governo e a oposição (inclusive com Corina): https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2015/07/15/relatorio-sobre-a-venezuela

Samuel Gomes é advogado e professor, mestre em Filosofia do Direito, Consultor em Poder Legislativo, Relações Governamentais e Negócios Internacionais.