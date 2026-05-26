Vereadora Cátia substitui Evani na Educação, entre outras mudanças em Guaratuba

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Reforma administrativa atingiu Educação, Esporte, Turismo e Subprefeitura do Coroados

Paulina Muniz, diretora da Educação que permanece, o prefeito Mauricio e a secretária Cátia | foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (25), a vice-prefeita Evani Cordeiro Justus deixou de acumular a função de secretária municipal da Educação. A pasta passa a ser assumida pela vereadora Cátia Regina Silvano.

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Professora Cátia, como é conhecida, integra o quadro do magistério municipal e possui trajetória ligada à Educação, tendo já ocupado anteriormente o cargo de secretária por três anos. Também foi a primeira mulher a presidir a Câmara de Vereadores e, na última legislatura, foi a vereadora mais votada de Guaratuba.

O prefeito Mauricio Lense agradeceu o trabalho desenvolvido pela vice-prefeita Evani à frente da Educação Municipal, destacando avanços como a ampliação de vagas nos CMEIs e escolas, a expansão da jornada ampliada e do ensino em tempo integral, além da entrega de uniformes e materiais escolares já no início do ano letivo.

Outras alterações

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Também foi anunciada nova composição do secretariado. O comando da Subprefeitura do Coroados, que estava com Vilmar Antonio, retorna para a vereadora licenciada Edna Aparecida Oliveira de Castro Vaca. Já a secretária de Cultura e Turismo, Juliana Belache Cortiano, passa a responder pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, anteriormente comandada por Marisa Thiesen Schwinden Jammal. Para a Secretaria de Cultura e Turismo, assume o diretor Fabiano Cecilio da Silva.

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