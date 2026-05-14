Hirman da Saúde já é alvo de Comissão Processante e agora foi presa preventivamente por determinação da Justiça

Vereadora se defendeu das denúncias na tribuna da Câmara, no mês de março | Imagem: Reprodução

A Polícia Civil prendeu preventivamente a vereadora de Matinhos Hirman Ramos Eiglmeier Ferreira, conhecida como “Hirman da Saúde” (Podemos), suspeita de cometer crimes contra a Administração Pública. A captura aconteceu nesta quarta-feira (13), em Matinhos.

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A prisão foi realizada em cumprimento a mandado expedido pelo Juízo de Garantias da Comarca de Matinhos.

De acordo com o delegado da PCPR Thiago Fachel, a mulher é alvo de uma investigação que apura suposta prática de crimes relacionados à exigência de repasse de valores por servidores públicos, a “rachadinha”.

“A investigação teve início após denúncia apresentada por uma servidora pública, que relatou supostas irregularidades ocorridas no ambiente funcional. Os relatos iniciais foram corroborados por outros elementos reunidos durante a investigação”, explica.

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A prisão preventiva foi solicitada pela autoridade policial e deferida pela Justiça com fundamento na necessidade de preservação da instrução criminal, após o surgimento de elementos que indicariam tentativa de interferência nas investigações por meio de aliciamento de testemunhas.

A PCPR segue investigando a fim de apurar o caso por completo. A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário.

Denúncias – A população ainda pode contribuir com a investigação. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Comissão Processante – A Câmara de Matinhos aprovou, por unanimidade (12 votos) no dia 13 de abril, a abertura de uma Comissão Processante para investigar a denúncia de rachadinha pela Hirman da Saúde. A Comissão ainda não concluiu seu relatório. A vereadora poderá ter o mandato cassado.

Outro lado

O Correio do Litoral não conseguiu contato com a defesa da vereadora. No dia de março, após a divulgação de denúncias, a vereadora publicou “nota de esclarecimento” nas redes sociais: Leia, na íntegra:

“Diante das informações que vêm circulando sobre uma denúncia envolvendo meu nome, esclareço à população que estou totalmente à disposição das autoridades e confio no trabalho da investigação que está sendo conduzida.

Reafirmo com tranquilidade que não existe e nunca existiu qualquer prática de “rachadinha” em meu gabinete. Meu mandato sempre foi conduzido com transparência, responsabilidade e respeito ao dinheiro público.

Tenho plena consciência de que, muitas vezes, quando um vereador se posiciona, trabalha e se destaca na defesa da população, acaba se tornando alvo de perseguições e ataques políticos. Ainda assim, sigo com a consciência tranquila e com a certeza de que a verdade sempre prevalece.

Continuarei trabalhando com seriedade, compromisso e dedicação pela nossa cidade e por cada cidadão que confiou em mim.

A verdade será esclarecida.”