Vet-Móvel atende em Pontal do Paraná nos dias 20 e 21; confira o calendário de todo o Litoral
Programa do Governo do Estado vai percorrer as sete cidades do Litoral com consultas agendadas e gratuitas
Nos dias 20 e 21 de agosto, o Vet-Móvel estará oferecendo atendimento gratuito para cães e gatos no Pátio da Prefeitura de Pontal do Paraná
O horário terá de ser agendado pela internet (aqui). Estarão disponíveis os seguintes serviços:
✔️ Vermifugação
✔️ Controle de pulgas e carrapatos
✔️ Orientações sobre saúde animal e guarda responsável
✔️ Vacinação gratuita
Para cães:
🐕 Vacina polivalente (V8)
🐕 Vacina antirrábica
Para gatos:
🐈 Vacina polivalente (V5)
🐈 Vacina antirrábica
O programa Vet-Móvel, do Governo do Estado, é executado por ônibus móveis adaptados e equipados para atendimento veterinário, com serviços clínicos e preventivos.
Os cães recebem vacinação polivalente com proteção mínima de oito antígenos e vacina antirrábica, enquanto os gatos serão imunizados com vacinação polivalente de, no mínimo, cinco antígenos, além da vacina antirrábica.
O programa também ofertará vermifugação de amplo espectro e controle de ectoparasitas.
A previsão é realizar 80 mil atendimentos clínicos e preventivos gratuitos, em parceria com as prefeituras de diversos municípios.
Serão atendidos todos as sete cidades do Litoral. Confira o calendário atualizado e faça a inscrição aqui:
Guaratuba: 14 a 16 de agosto
Matinhos: 17 a 19 de agosto
Pontal do Paraná: 20 e 21 de agosto
Paranaguá: 24 a 29 de agosto
Guaraqueçaba: 31 de agosto
Antonina: 1 e 2 de setembro
Morretes: e 3 e 4 de setembro