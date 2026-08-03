Vet-Móvel atende em Pontal do Paraná nos dias 20 e 21; confira o calendário de todo o Litoral

Programa do Governo do Estado vai percorrer as sete cidades do Litoral com consultas agendadas e gratuitas

Arte: Divulgação Prefeitura de Pontal do Paraná

Nos dias 20 e 21 de agosto, o Vet-Móvel estará oferecendo atendimento gratuito para cães e gatos no Pátio da Prefeitura de Pontal do Paraná

O horário terá de ser agendado pela internet (aqui). Estarão disponíveis os seguintes serviços:

✔️ Vermifugação

✔️ Controle de pulgas e carrapatos

✔️ Orientações sobre saúde animal e guarda responsável

✔️ Vacinação gratuita

Para cães:

🐕 Vacina polivalente (V8)

🐕 Vacina antirrábica

Para gatos:

🐈 Vacina polivalente (V5)

🐈 Vacina antirrábica

O programa Vet-Móvel, do Governo do Estado, é executado por ônibus móveis adaptados e equipados para atendimento veterinário, com serviços clínicos e preventivos.

Os cães recebem vacinação polivalente com proteção mínima de oito antígenos e vacina antirrábica, enquanto os gatos serão imunizados com vacinação polivalente de, no mínimo, cinco antígenos, além da vacina antirrábica.

O programa também ofertará vermifugação de amplo espectro e controle de ectoparasitas.

A previsão é realizar 80 mil atendimentos clínicos e preventivos gratuitos, em parceria com as prefeituras de diversos municípios.

Serão atendidos todos as sete cidades do Litoral. Confira o calendário atualizado e faça a inscrição aqui:

Guaratuba: 14 a 16 de agosto

Matinhos: 17 a 19 de agosto

Pontal do Paraná: 20 e 21 de agosto

Paranaguá: 24 a 29 de agosto

Guaraqueçaba: 31 de agosto

Antonina: 1 e 2 de setembro

Morretes: e 3 e 4 de setembro