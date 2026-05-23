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Viaje Paraná realiza capacitação de profissionais de turismo em Morretes

Redação

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Evento realizado durante a convenção da Europlus Operadora reuniu 60 colaboradores de diversos estados para promover atrativos do litoral paranaense

Fotos: Viaje Paraná

O Viaje Paraná capacitou cerca de 60 profissionais do setor turístico nesta sexta-feira (22), em Morretes. A ação ocorreu durante a convenção da Europlus Operadora, sediada no Ekôa Park. O evento marca a primeira vez, entre as dez convenções captadas pelo órgão desde o ano passado, que a atividade ocorre fora do eixo Curitiba-Foz do Iguaçu, focando na consolidação do Litoral como destino estratégico.

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A iniciativa reuniu diretores e equipes de vendas de estados como São Paulo, Bahia, Amazonas e o Distrito Federal. Segundo Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, o treinamento direto com operadoras é estratégico: “Necessário fazer esse contato com os times de vendas das operadoras, porque são eles que impactam e influenciam as agências filiadas. Ao capacitarmos os profissionais, estamos colocando o Paraná em destaque, mostrando, presencialmente, tudo que o Estado pode oferecer em termos de turismo”.

Patrícia Carvalho, gerente de Marketing da Europlus, destacou a importância da vivência local para a comercialização de pacotes: “Hoje está toda a equipe interna comercial, tanto de atendimento, quanto executivos de rua, justamente para multiplicar todos esses conhecimentos do turismo do Paraná aos agentes e clientes que vendem pacotes. É fundamental o time conhecer e vivenciar o Estado, sobretudo a Mata Atlântica, para que eles propaguem isso às agências e elas vendam mais aos turistas”.

A programação incluiu visitas ao Expresso Classique, em Curitiba, e atividades de imersão na Mata Atlântica em Morretes. Fernanda Queiroz, executiva de contas da Europlus no Amazonas, afirmou: “Eu já visitei o Paraná várias vezes, mas sempre que venho, conheço algo novo. O manauara e o pessoal da região Norte como um todo gostam muito do Paraná, principalmente pelo clima e pela Mata Atlântica preservada. Conhecer presencialmente faz toda a diferença, porque vamos passar para os agentes da linha de frente os potenciais. Eu atendo cerca de 300 agências do Amazonas e do Pará”.

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Para Kamila Lopes, executiva de vendas, a diversificação do roteiro é um ponto positivo: “Hoje, Foz do Iguaçu é um dos principais destinos que o público nordestino gosta de visitar, muito pela variedade. Mas conhecer um pouco mais do Litoral, próximo de Curitiba, permite ampliar e variar a oferta das agências. O clima é diferente, o barreado é delicioso e o Ekôa Park é muito interessante. Morretes é perto da Ilha do Mel, então cabe um pacote que passe por aqui também”.

Os dados da Europlus indicam que as ações de capacitação geraram um aumento de 29% nas vendas do destino Paraná em 2025, com destaque para Foz do Iguaçu (+36%) e Curitiba (+14%). Fernando do Prado, gerente-geral da operadora, reforçou a tendência: “Toda venda que acontece, tanto no corporativo quanto no lazer, passa pelo nosso time. Diante disso, eu garanto: o Paraná está em uma ascensão absurda e se posiciona entre os top 5 principais destinos brasileiros. Por isso, trazer o nosso time aqui presencialmente, faz tanta diferença”.

Desde 2024, o Viaje Paraná já capacitou mais de 31,2 mil profissionais do setor, sendo 9,4 mil apenas no decorrer de 2026. A Europlus, que atua com 5 mil agências, registra crescimento de 20% em suas operações este ano.

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