Viaje Paraná seleciona coexpositores para o estande na Expocatólica 2026

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Viaje Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria Estadual do Turismo, publicou o chamamento público para os interessados em expor seus produtos durante a feira em São Paulo

Foto: Casa Civil/PR

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Considerada a maior feira católica do mundo, a 19ª Expocatólica 2026, em São Paulo, é uma oportunidade para apresentação de produtos do turismo paranaense. O Viaje Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria Estadual do Turismo, publicou o chamamento público para os interessados em expor seus produtos durante a feira. As inscrições devem ser feitas até esta terça-feira (23), neste link.

O regulamento completo para participar do estande do Viaje Paraná pode ser conferido no site do órgão de promoção do turismo.

O Viaje Paraná participa da Expocatólica desde 2024, com estande de promoção dos destinos e atrativos voltados ao turismo religioso. Na edição do ano passado, cerca de dez coexpositores estiveram presentes na feira junto ao Governo do Estado.

“A feira é uma vitrine e o Paraná possui uma grande e rica variedade de opções voltadas ao turismo religioso. Não são apenas destinos e atrativos, mas também famílias que vivem do artesanato são impactadas pela participação em feiras como a Expocatólica, mostrando a riqueza do turismo religioso do Paraná”, destaca o diretor presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

REFERÊNCIA – O Paraná possui, atualmente, mais de 490 atrativos do turismo religioso mapeados pela Secretaria Estadual do Turismo. Entre as Rotas consolidadas no Estado estão o Caminho de São Miguel Arcanjo em Prudentópolis (Centro-Sul do Estado); o Santuário Estadual Nossa Senhora do Rocio em Paranaguá (Litoral); os produtos da cidade de Itaipulândia (Oeste do Estado); a Rota do Rosário, que reúne 15 Santuários dos Campos Gerais até o Norte do Paraná; além da Rota do Milagre do Paraná em Juranda (Centro-Oeste).

O diretor presidente do Viaje Paraná afirmou, ainda, que são rotas que atraem fiéis o ano todo, movimentando a economia de todas as regiões do Estado, de ponta a ponta. “Além das tradicionais festas realizadas no Paraná, que atraem milhares de fiéis, gerando emprego e renda em diversos municípios o ano todo. Recentemente, tivemos essa comprovação com as confecções de tapetes no feriado de Corpus Christi, onde Curitiba foi reconhecida com o maior tapete do Brasil”, disse Cortes.

EXPOCATÓLICA 2026 – A 19ª edição da feira acontece entre os dias 23 e 26 de julho, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. A edição deste ano conta com mais de 200 expositores e a estimativa é de que cerca de 60 mil visitantes passem pela feira.