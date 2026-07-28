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Vídeo do MPF sobre manguezais destaca operações em Paranaguá

Redação

Vídeo Guardião do Futuro foi lançado em alusão ao Dia Internacional para a Conservação dos Manguezais para tratar da Ação Integrada de Fiscalização Ambiental realizada contra ocupações em áreas de proteção de Paranaguá

A proteção dos mangues é o tema do videocase “Berço da Vida”, lançado pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta segunda-feira (27), em alusão ao Dia Internacional para a Conservação do Ecossistema de Manguezais, celebrado em 26 de julho. A produção integra a campanha MPF: Guardião do Futuro, Protetor de Direitos e está disponível no canal do MPF no YouTube.

Com apresentação do jornalista Cazé Pecini, o vídeo mostra como a Ação Integrada de Fiscalização Ambiental (Aifa), coordenada pelo MPF, atua no combate a ocupações irregulares, parcelamentos clandestinos e outras formas de degradação em áreas de manguezal. O episódio destaca ainda a importância desses ecossistemas para a captura de carbono, a proteção da biodiversidade, a redução dos impactos das mudanças climáticas e a manutenção do modo de vida de comunidades que dependem diretamente desses ambientes.

Ao longo do vídeo, a procuradora da República Monique Cheker apresenta os principais resultados da Aifa desde 2023, como a demolição de construções irregulares, a remoção de resíduos e a redução das áreas de invasão em manguezais, reforçando o papel da atuação integrada na preservação desses ecossistemas estratégicos para o futuro ambiental do país.

Campanha – Uma iniciativa da Secretaria de Comunicação Social, a campanha MPF: Guardião do Futuro, Protetor de Direitos começou em 2025 e segue como um dos pilares da agenda institucional neste ano, com o lançamento de conteúdos audiovisuais inéditos, acessíveis e informativos sobre a atuação do MPF na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado e das populações.

A série de videocasts, videocases e podcasts conta com episódios sobre projetos como Carne Legal, Territórios Vivos e Catrapovos – sobre alimentação tradicional nas escolas indígenas –, além de debater grandes casos como as tragédias de Mariana e Brumadinho.

Acompanhe no canal do MPF no YouTube e na plataforma de streaming Spotify.

Confira a campanha MPF: Guardião do Futuro, Protetor de Direitos no YouTube

Assessoria de Comunicação – Ascom, com informações da Secretaria de Comunicação Social

Redação
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