Vídeo mostra como vão ficar os acessos nos dois lados da Ponte de Guaratuba

O consórcio de empresas que constroem a Ponta de Guaratuba divulgou, nesta terça-feira (19), as primeiras imagens de como vão ficar os acessos dos dois lados da estrutura. As imagens mostram as ciclovias, rodovias, rotatórias, divisão de fluxos, área para pedestres e paisagismo.

O trecho de acesso no lado sul – entre Caieiras e o Centro –, conta com cerca de 940 metros de obras e, no lado norte – entre o Cabaraquara e o balneário de Prainha, próximo ao limite com Matinhos –, possui aproximadamente 880 metros. A extensão total, incluindo a ponte, chegará a 3,07 quilômetros.

Em julho, um dos principais avanços da obra contemplou os serviços de contenções no lado sul, com a execução do solo grampeado, estaca raiz, tirantes e vigas de travamento, bem como a escavação para rebaixamento do morro no acesso à região de Caieiras.

Há previsão de movimentação de 200 mil metros cúbicos de terraplenagem, entre escavação e aterro, e execução de 50 mil metros quadrados de camadas de pavimentação, que contemplam reforço de subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico. A informação é do Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba, contratado para acompanhar a obra executada pelo Consórcio Nova Ponte.

Rebaixamento do morro

O lado sul conta com uma rotatória para acesso ao Centro da cidade e à praia de Caieiras. No acesso principal, há o rebaixamento do morro para reduzir rampa existente, onde são executadas as contenções. Elas são compostas pela solução técnica de solo grampeado somada à cortina atirantada estaqueada, alcançando 10 mil metros quadrados de área contida.

No lado norte, as equipes atuaram na continuidade da drenagem e terraplenagem dos ramos 500 e 600. O ramo 500 dá acesso à comunidade de Cabaraquara e margeia o Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange.