5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente vai discutir a emergência climática no Paraná

Curitiba vai sediar em 12 e 13 de março a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente (CEMA/PR), uma das etapas da Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA). Com o tema “Paraná agindo pelo clima”, o evento tem como objetivo consolidar e priorizar as propostas desenvolvidas durante as conferências municipais, intermunicipais e livres realizadas em todo o Estado sob a perspectiva da “Emergência climática: o desafio da transformação ecológica”.

O encontro, realizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), é voltado para representantes da Sociedade Civil, Poder Público e setor privado eleitos em conferências municipais, além de integrantes da Comissão Organizadora Estadual (COE), Academia e de diferentes conselhos estaduais. O local da conferência é o Centro de Exposições Positivo, no Parque Barigui. A entrada é gratuita e a inscrição pode ser feita neste link.

“Vamos discutir estratégias e ações voltadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, além de fortalecer a governança ambiental e incentivar a educação climática”, explica Nara Lucia da Silva, representante titular da Sedest na COE e coordenadora estadual de Patrimônio Natural e Educação Ambiental.

“A CEMA/PR é um processo democrático, participativo e coletivo, que mobiliza vários segmentos da sociedade para a formulação de propostas, dentro de cinco eixos temáticos, que possam subsidiar as políticas de mudanças climáticas, sejam elas federais ou estaduais”, acrescenta.

Paraná vai escolher apresentar 20 propostas nasConferência Nacional

A CEMA/PR é a fase estadual de uma série de encontros, que começa na primeira etapa, de conferências municipais, intermunicipais e livres; avança para a segunda etapa, das estaduais; e culmina na Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), fase final das reuniões, que em 2025 terá sua 5ª edição entre 6 e 9 de maio, em Brasília (DF).

Durante o evento estadual, até 60 delegados serão eleitos para representar o Paraná na etapa nacional dos encontros. Além disso, representantes dos diferentes setores vão discutir projetos de ação desenvolvidos nas conferências da primeira fase, buscando fortalecer a governança ambiental e fomentar a educação climática.

Das propostas, 20 serão selecionadas para apresentação na CNMA, quatro de cada eixo temático:

Mitigação: redução da emissão de gases de efeito estufa e incentivo a tecnologias sustentáveis.

Adaptação e preparação para desastres: medidas para fortalecer a resiliência climática.

Transformação ecológica: modelos sustentáveis de produção e regeneração ambiental.

Justiça climática: garantia de equidade na distribuição dos benefícios de políticas climáticas.

Governança e educação ambiental: ampliação da participação social e conscientização sobre mudanças climáticas.

Informações – Em caso de dúvida, entre em contato por meio do e-mail [email protected] ou telefone (41) 2117-1427. Para mais informações acesse AQUI.