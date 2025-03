Paraná divulga as 20 propostas da Conferência do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Foto: AEN

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) divulgou nesta segunda-feira (17) a lista com as 20 contribuições do Paraná para a mitigação dos efeitos das adversidades climáticas que serão levadas à Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), em maio, em Brasília (DF).

A proposta é resultado da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima (CEMA/PR), realizada semana passada, em Curitiba.

Ao todo, foram analisadas mais de 650 contribuições oriundas das conferências municipais em cinco eixos temáticos: mitigação – redução da emissão de gases de efeito estufa e incentivo a tecnologias sustentáveis; adaptação e preparação para desastres – medidas para fortalecer a resiliência climática; transformação ecológica – modelos sustentáveis de produção e regeneração; justiça climática – garantia de equidade na distribuição dos benefícios; e governança e educação ambiental – ampliação da participação social e conscientização sobre mudanças climáticas.

Entre as propostas paranaenses estão, por exemplo, o incentivo à mobilidade urbana sustentável, a fiscalização para cumprimento de plano diretor para evitar ocupações irregulares, a proteção de recursos hídricos, o fomento junto aos municípios para implantação e/ou implementação da coleta seletiva e moeda verde e recursos para um fundo específico gerenciado por conselho municipal com foco em educação ambiental climática.

Além das proposições, etapa estadual elegeu 36 delegados para representar o Paraná na Conferência Nacional de Meio Ambiente. O conjunto será composto por 16 representantes da Sociedade Civil, oito do setor privado, quatro de comunidades tradicionais, quatro do Governo do Paraná e quatro de governos municipais.

Confira as 20 propostas sobre mitigação dos efeitos climáticos que o Paraná vai levar para a Conferência Nacional do Meio Ambiente:

Eixo Mitigação

– Promover práticas agrícolas sustentáveis

– Incentivo à mobilidade urbana sustentável

– Parcerias para compensação de emissões atmosféricas

– Criação de legislação específica de carbono negativo

Eixo Adaptação e Preparação Para Desastres

– Implementar plano estratégico baseado na metodologia de adaptações baseadas em ecossistemas

– Capacitação e treinamento local com foco em tornar as cidades mais resilientes

– Fiscalização para cumprimento de plano diretor para evitar ocupações irregulares

– Proteção de recursos hídricos

Eixo Justiça Climática

– Mapeamento das áreas de risco de desastres ambientais

– Preservação do habitat natural dos animais por meio da conservação de matas nativas, corpos hídricos e criação de corredores ecológicos

– Combate ao racismo ambiental em todos os níveis federativos

– Fortalecimento das políticas públicas e as estruturas de apoio aos municípios

Eixo Transformação Ecológica

– Implementação das políticas de infraestrutura verde e recuperação ambiental

– Promoção da agroecologia, sistemas agroflorestais e agricultura familiar sustentável

– Implementação das políticas ambientais integradas

– Universalização do saneamento básico com ampliação de redes de esgoto em áreas vulneráveis e utilização de fossas ecológicas

Eixo Governança e Educação Ambiental

– Fomento junto aos municípios para implantação e/ou implementação da coleta seletiva e moeda verde

– Implementação de ações com material didático para a inclusão obrigatória educação ambiental e climática no projeto político pedagógico

– Garantia de recursos para implementar programas de educação ambiental climática

– Garantia recursos para fundo específico gerenciado por conselho municipal com foco em educação ambiental climática