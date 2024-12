Diocese de Paranaguá fará hoje retrospectiva de 2024 no Litoral

A Diocese de Paranaguá fará, nesta terça-feira (10), às 20h, uma live na página do Facebook, com o resumo dos acontecimentos de 2024. Serão mostradas todas as principais atividades nas 23 paróquias e santuários, dos 13 municípios que compõem a Diocese.

A live contará com a participação do bispo Dom Edmar, será apresentada pelos jovens da Paróquia São Pedro Apóstolo, em Matinhos, e contará com a animação musical do ministério de canto Querubins.

Durante a apresentação da live com vídeos, fotos e entrevista, haverá o sorteio de diversos brindes. Todos são convidados a participar da Live Retrospectiva 2024 – Diocese de Paranaguá, produzida no studio da Pascom – Pastoral de Comunicação de Matinhos.

Confira aqui https://www.facebook.com/diocesedeparanagua