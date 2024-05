Tradicionais tapetes de Corpus Christi serão feitos em todo o Litoral

Paranaguá

Na Diocese de Paranaguá da Igreja Católica, que abrange o Litoral e cidades do Vale do Ribeira, no dia 30 de maio, a solenidade do Corpo e Sangue de Jesus Cristo – feriado de Corpus Christi é anualmente celebrada em todas as paróquias e em várias comunidades.

Nelas, é realizada missa solene seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento passando nos tapetes coloridos confeccionados pela comunidade local.

Matinhos

Na sede da diocese, Paranaguá, todas as paróquias se reunirão ao bispo diocesano e para a celebração eucarística e procissão solene com o Santíssimo Sacramento. O local será na paróquia de Nossa Senhora da Paz, às 15 horas. A escolha da Igreja da Paz, faz parte das comemorações do Jubileu de Ouro – 50 anos de criação da paróquia.

Com início às 15h, a solenidade será presidida por Dom Edmar e concelebrada por todos os padres da cidade (Fábio da NSra Paz, Thiago da São Cristóvão, Binu da Navegantes, Nathan da São João, Denildo da Bakhita, Emerson da Catedral, Dirson do Santuário do Rocio e Fred do Santuário São Francisco).

Pontal do Paraná

Depois da missa, a procissão com o Santíssimo Sacramento será pelas ruas próximas. Como é de costume, cada paróquia de Paranaguá será responsável por preparar, na manhã do feriado, uma parte do tapete. Todas estão se organizando e pedindo materiais para o trabalho. A procissão sai e retorna para a mesma igreja, onde o bispo dará a benção final.

Praia de Leste / Pontal do Paraná

“É uma festa de comunhão eclesial em torno da Eucaristia e que nos impulsiona à caridade” afirma Dom Edmar, “Nós queremos proclamar a nossa fé em Jesus vivo, presente no meio de nós. Queremos manifestar nosso amor a Ele também manifestando nosso amor aos irmãos e irmãs que sofrem com as calamidades climáticas, com as doenças e a fome”, completou o bispo. Ele pede aos que puderem ajudar, que levem até as igrejas, no dia de Corpus Christi, uma doação para a partilha com os necessitados.

Guaratuba

Em Guaratuba, por exemplo, na Matriz de Nossa Senhora do Bonsucesso, o ostensório com o Santíssimo Sacramento é levado em procissão por um caminho onde são colocadas parte das doações trazidas pelos fiéis. Alimentos não perecíveis e agasalhos, são organizados e entregues às entidades de assistência social logo após a procissão.

Haverá missas e procissões em todas as demais paróquias da Diocese, os cartazes estão disponíveis no “Face e Insta” com os horários nas 13 cidades: Adrianópolis, Antonina, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná e Tunas do Paraná.

Guaratuba

Procissão Conjunta de Corpus Christi em Paranaguá

Data 30 de maio de 2024 – Horário 15 h

Local: Paróquia Nossa Senhora da Paz

Endereço: Rua Maneco Viana, 1042 – Jd. Alvorada Paranaguá

Veja os horários nas demais cidades:

Adrianópolis: 9h – Antonina: 9h30 – Bocaiúva do Sul: 9h – Campina Grande do Sul: 15 h no Santuário de Fátima, 15h30m na Paróquia São João e 15h na Reitoria NSra da Saúde – Cerro Azul: 11h – Doutor Ulysses: 9h na Matriz NSra Aparecida e 17h na Igreja Santo Antônio no Scheffer – Guaraqueçaba: 16h30m – Guaratuba: 10h na Matriz NSra do Bom Sucesso e 16h na Paróquia São Francisco – Matinhos: 9h30m na Sant´Anna em Caiobá e 10h na Matriz São Pedro – Morretes: 10h – Pontal do Paraná: na Paróquia São Pedro em Pontal do Sul, 11h – Tunas do Paraná, 15h

Fonte: Pascom Diocese de Paranaguá