Ações de comunicação podem contribuir para jornada omnichannel do cliente

Digital PR e link building podem ajudar a fortalecer os canais da marca no ambiente digital

Foto: Freepik

Utilizar mais de um ponto de contato com uma marca já se tornou um hábito comum entre os brasileiros. Segundo a Digital Marketers World, 70% dos consumidores utilizam três ou mais canais para pesquisar e fazer uma compra em uma loja.

Empresas que oferecem aos clientes a experiência de interação em mais de um canal estão criando uma jornada conhecida como omnichannel. Nesse tipo de estratégia, todos os pontos de comunicação estão interconectados, permitindo que os consumidores transitem entre eles durante a jornada de compra.

A jornada omnichannel não segue um caminho linear, e a multiplicidade de interações exige que as marcas se posicionem estrategicamente em diferentes plataformas para atender às necessidades do público em cada etapa da jornada. Nesse sentido, especialistas destacam que investir em assessoria de imprensa online pode ajudar nos resultados.

Como informa o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o omnichannel reúne canais como lojas físicas, e-commerces, aplicativos, redes sociais, plataformas de atendimento, chatbots, pontos de retirada, serviços de delivery, entre outros.

Segundo o Sebrae, o termo omnichannel foi utilizado pela primeira vez em 2011, pelo especialista em varejo Darrell Rigby. Ele escreveu sobre a emergência das mídias sociais e a necessidade de atualização do varejo em um artigo publicado na Harvard Business Review.

Desde o seu primeiro uso, o omnichannel já se referia à estratégia que integra canais de vendas e de divulgação, sejam eles on-line ou físicos, para oferecer uma experiência completa para o cliente.

Os pontos de contato podem ser variados, como o site, as redes sociais, as lojas físicas e o atendimento via WhatsApp. Dessa forma, o consumidor pode iniciar sua jornada pesquisando por um produto nas redes sociais, navegar pelo e-commerce e fechar o negócio somente na loja física, por exemplo.

Ter múltiplos caminhos para o cliente pode trazer benefícios para as marcas. Ainda conforme o Sebrae, quem investe nesse tipo de estratégia e oferece uma jornada diversificada pode conquistar a melhora da experiência do consumidor, fortalecer o branding da marca, realizar a integração dos dados do cliente e aumentar a presença on-line.

Estratégias digitais podem impulsionar jornada omnichannel

Pesquisa da HubSpot mostra que 76% dos consumidores fazem buscas on-line antes de visitar uma loja física. Por isso, as marcas que investem em ações de comunicação no ambiente digital podem fortalecer a jornada e alcançar um número maior de clientes.

A jornalista e CEO da Experta, Flávia Crizanto, destaca que a assessoria de imprensa digital, também conhecida como Digital PR, é uma estratégia benéfica para marcas que buscam mais menções on-line, por meio de matérias em sites, citações em blogs e publicações de influenciadores digitais.

Uma das funções dos assessores de imprensa envolvidos nessa estratégia é mapear os veículos digitais que têm relação com a marca para divulgar matérias e notas que fortaleçam a imagem da marca no ambiente digital, gerando relevância e confiança.

Quem também pode ajudar na jornada omnichannel é uma agência com serviço de link building. Flávia afirma que esse tipo de estratégia oferece um ganho de autoridade e uma melhora no posicionamento dos principais buscadores da internet para as palavras-chave mais importantes para o negócio.

Ela explica que o serviço é desenvolvido por etapas, que incluem busca de palavras-chave pertinentes, elaboração de estratégia, criação de pautas, produção de conteúdos de qualidade e distribuição estratégica para veículos de áreas relacionadas com a marca.

“Essa estratégia melhora a visibilidade on-line da marca, gera mais credibilidade e aumenta o engajamento por conta dos conteúdos produzidos. Além disso, o link building também pode ajudar na integração multicanal e nas conversões, já que os backlinks de sites respeitáveis farão com que os consumidores vejam a marca como referência no mercado, aumentando a percepção positiva que possuem”, analisa Flávia.