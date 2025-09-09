Assembleia repassa R$ 20 milhões para a construção do HCzinho

Nova casa de saúde será construída ao lado da maternidade do Hospital de Clínicas

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza nesta quarta-feira (10), às 17h30, no Plenário, a assinatura oficial do repasse de R$ 20 milhões para construção do Instituto de Pediatria do Hospital de Clínicas da UFPR, o “HCzinho”. O recurso é fruto de uma economia do orçamento do Poder Legislativo Estadual.

O valor, juntamente com outros R$ 20 milhões anunciados pelo Governo do Estado, será destinado à nova casa de saúde, que será construída ao lado da maternidade do Hospital de Clínicas, em terreno na Rua General Carneiro, a partir de 2026. Quando ela estiver em pleno funcionamento, a capacidade de atendimento a crianças e adolescentes pelo Complexo HC será ampliada. O número de leitos saltará de 40 para 130 e as Unidades de Tratamento Intensivo passarão das atuais 8 unidades para 35.

Os serviços ofertados serão 100% gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo também um hospital universitário, que servirá de instrumento para a formação de novos médicos, pesquisa e ensino. O início dos atendimentos é estimado para 2028.

A solenidade de repasse conta como proponentes o presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (PSD); a 2ª secretária, deputada Maria Victoria (PP); o 3º secretário, deputado Requião Filho (PDT); e os deputados Fábio Oliveira (Podemos), Gilberto Ribeiro (PL), Tercilio Turini (MDB), Secretária Marcia Huçulak (PSD) e Cantora Mara Lima (Republicanos).

Homenagens

Após a cerimônia de assinatura de repasse de recursos, será realizada uma solenidade, por iniciativa dos deputados Alexandre Curi (PSD) e Ney Leprevost (União), alusiva aos 64 anos de história do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Na ocasião ocorrerá entrega de homenagens a colaboradores da instituição.

A cerimônia contará com a presença do reitor da UFPR, professor doutor Marcos Sfair Sunye, da vice-reitora Camila Girardi Fachin e do presidente do Hospital de Clínicas, Domingos Murta Ramalho. Parlamentares e representantes do governo também participarão.

“O aniversário é do Hospital das Clínicas, mas o grande presente quem recebe são as crianças e adolescentes paranaenses, que terão mais um espaço de excelência para atendê-los”, destaca o presidente da Assembleia, Alexandre Curi.

O deputado Ney Leprevost também ressaltou a relevância do projeto. “É uma prioridade investir na saúde das nossas crianças. Vamos trabalhar para que esse hospital saia do papel o quanto antes”, disse.

Serviço:

Assinatura do repasse para construção HCzinho

Data: Quarta-feira, 10 de setembro

Horário: 17h30

Local: Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná