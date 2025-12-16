Assembleia Legislativa celebra os 172 anos da emancipação política do Paraná

Sessão solene reuniu parlamentares, empresários e instituições para valorizar a trajetória histórica e reconhecer contribuições ao estado

Para celebrar os 172 anos da emancipação política do Paraná, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu, nesta terça-feira (16), uma sessão solene no Plenário da Casa de Leis. O evento, uma iniciativa do presidente do Legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD), e do deputado Ney Leprevost (União), em parceria com o Movimento Pró-Paraná, reuniu autoridades, empresários, representantes dos mais diversos segmentos da sociedade e convidados. O objetivo foi celebrar a trajetória, a identidade e as conquistas do Paraná ao longo de mais de um século e meio de emancipação.

Para o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), celebrar a emancipação do Paraná é celebrar liberdade, responsabilidade e autonomia. “É olhar para trás com gratidão, para o presente com responsabilidade e para o futuro com coragem. Mais Paraná, mais protagonismo e mais confiança na nossa gente. Porque nós, paranaenses de nascimento ou de escolha, sabemos quais são os melhores rumos para esta terra. E sabemos que o Paraná sempre será maior quando caminhar unido, trabalhando, produzindo e acreditando no seu próprio potencial”, afirmou.

“É importante conhecer a história do Paraná, e a emancipação foi o momento em que o nosso estado deixou de ser uma província de São Paulo. Eu acredito que cada vez mais nós temos que deixar para trás a mentalidade provinciana, porque o Paraná hoje já é a maior economia do Sul do Brasil, à frente do Rio Grande do Sul”, afirmou o deputado Ney Leprevost (União).

Ele comentou que o Paraná é um grande gerador de empregos, com mais de 300 mil vagas com carteira assinada por meio das Agências do Trabalhador. “É um estado em pleno desenvolvimento, com índices excelentes na área de educação, na atração de empresas e na produtividade. E hoje aqui também estamos homenageando personalidades dos mais variados segmentos que se destacaram nos últimos anos pela sua contribuição ao desenvolvimento do Paraná”, completou.

O presidente do Movimento Pró-Paraná, Marcos Domakoski, falou sobre a importância da homenagem. “É um reconhecimento a todas aquelas personalidades que, ao longo de décadas, dedicaram o seu trabalho, o seu incentivo e o seu apoio às boas causas do Estado do Paraná”, afirmou. Ele destacou que o Paraná vivencia hoje um momento notável em sua economia, no desenvolvimento social e na infraestrutura. “Isso se deve, em grande medida, ao trabalho desses grandes colaboradores do Paraná que, ao longo de décadas, atuaram pelo desenvolvimento do Estado, que hoje avança com um diálogo produtivo entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de uma sociedade unida e pacífica”, comentou.

Homenageados

Durante o evento, diversas personalidades foram homenageadas pela “valiosa contribuição ao progresso e ao desenvolvimento do Estado do Paraná, por ocasião dos 172 anos de sua emancipação política”.

Entre elas, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR), o desembargador Telmo Cherem; a desembargadora Luciana Carneiro de Lara; e o desembargador Paulo Hapner, que também é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Do Ministério Público, o procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacóia, e o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Paraná, Iros Losso.

Entre os advogados homenageados estão Cleverson Marinho Teixeira; Marina Michel de Macedo Martynychen; Gilberto de Abreu Pires, representado por seu filho Sérgio Póvoa Pires; o fundador do escritório Casillo Advogados, João Casillo; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná (OAB/PR), Luiz Fernando Casagrande Pereira, representado pela vice-presidente da OAB/PR, Graciela Marins.

Entre empresários e lideranças empresariais, foram homenageados o presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli; o presidente do Grupo Potencial, Arnoldo Hammerschmidt; o diretor do Grupo Festval e presidente da Associação Paranaense de Supermercados (Apras), Carlos Beal; o fundador do Grupo Família Madalosso, Carlos Madalosso; a palestrante e cofundadora da Neodent, Clemilda Thomé; o fundador da Construtora e Incorporadora Laguna, Faissal Raad; o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), Flávio Gotardo de Souza Furlan; o empresário e diretor-presidente da Brafer Construções Metálicas S.A., Marino Garofani; e o fundador do Grupo Condor Super Center, Pedro Joanir Zonta.

Também foram homenageados os empresários Guilherme Beltrão de Almeida; Jonel Chede; Dante Luiz Franceschi; o ex-deputado federal Eduardo Sciarra; o presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas (HC), Domingos Murta; o treinador e ex-jogador profissional de futebol Alexi Stival (Cuca); o presidente da Associação das Empresas de Infraestrutura Viária do Estado do Paraná (Infravia/PR); a presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná (ADVB/PR), Gislayne Muraro, representada por sua filha Luiza e por sua mãe, Cleusa; o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), Fernandes dos Santos; o administrador regional de Santa Felicidade, em Curitiba, José Dirceu de Matos; o inspetor-geral de Tributação da Receita Estadual, Roberto Zaninelli Covelo Tizon; além do secretário de Estado da Comunicação, Cleber Mata, e do secretário de Educação de Curitiba, Jean Pierre Neto.

Leis estaduais

No Paraná, duas leis tratam do tema. A Lei nº 20.662/2021 institui o Dia do Paraná em 29 de agosto, com o objetivo de comemorar e resgatar a memória histórica da emancipação, seu significado político e sua relevância para consolidar a integração sociocultural dos paranaenses.

O dia 29 de agosto marca a sanção da Lei Imperial nº 704/1853, pelo imperador Dom Pedro II, que elevou a comarca de Coritiba, na Província de São Paulo, à categoria de província, com a denominação de Província do Paraná. A lei é de autoria do deputado Luiz Fernando Guerra (União). Já a Lei nº 18.384/2014 consagra o dia 19 de dezembro como a data da emancipação política do Estado do Paraná.