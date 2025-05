Campanha pede ajuda para família de aluno da UFPR atropelado

Imagem da campanha

Alunos da UFPR Litoral promovem uma campanha para ajudar a família de um aluno da universidade. No dia 6 de maio, Abrahão Philipe Soares Policarpio, calouro do Curso de Licenciatura em Educação Física, sofreu um grave atropelamento ao retornar da universidade para casa.

“Desde então, Abrahão encontra-se na UTI do Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, com traumatismo craniano, tendo realizado uma cirurgia no quadril e ainda necessitando de auxílio de aparelhos para respirar”, informa texto divulgado pelo movimento Quero Transporte, que reúne estudantes das universidades do Litoral.

Abrahão tem 18 anos e é o mais velho de quatro irmãos. Os estudantes que promovem a campanha explicam que sua mãe, Alana Karine Soares Santos, tem dedicado mais de 10 horas por dia ao seu acompanhamento no hospital, deslocando-se diariamente entre Matinhos e Paranaguá. “Com a previsão de uma hospitalização prolongada, o impacto na renda familiar é significativo”.

Para apoiar nos gastos diários do acompanhamento familiar, a campanha pede contribuição financeira através da doação de qualquer valor para a conta da mãe de Abrahão.

Chave Pix 05873042942, em nome de Alana Karine Soares Santos

Após contribuir, pede-se que a pessoas envie o comprovante para o Whatsapp 41-998292213.

Fonte: Quero Passagem