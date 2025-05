Audiência pública discute hoje as soluções para o transporte universitário no Litoral

Foto: UFPR Litoral Arquivo

Nesta quarta-feira (14), a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT) promove uma audiência pública para discutir soluções para o transporte universitário no Litoral. O evento será realizado às 18h30, no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba.

A audiência tem como objetivo ouvir estudantes, docentes, técnicos e representantes das instituições de ensino superior da região sobre as dificuldades de deslocamento enfrentadas por grande parte da comunidade acadêmica.

De acordo com Ana Julia, que esteve em março no campus da Universidade Federal do Paraná em Matinhos (UFPR Litoral), em março deste ano, muitos estudantes relatam que têm enfrentado obstáculos sérios para frequentar as aulas, incluindo a necessidade de caminhar longas distâncias, arcar com custos elevados de transporte particular ou, em casos extremos, abandonar o curso por falta de acesso.

De acordo com a deputada, a ausência de uma legislação que defina claramente a responsabilidade pelo transporte universitário – seja do município, do Estado ou da União – tem deixado os estudantes em uma situação de abandono.

Participarão da audiência representantes da UFPR, IFPR, Unespar, além de movimentos sociais como o “Quero Transporte”, que atuam na defesa de um transporte público digno e acessível para todos os estudantes.

“O evento será um espaço para denúncia, escuta e construção coletiva de soluções”, informa a assessoria parlamentar. “Se acreditamos que o acesso à educação precisa ser democrático e com dignidade, precisamos lutar juntos por isso”, diz a deputada Ana Júlia.

Deputada Ana Julia esteve em março na UFPR Litoral | foto: Valdir Amaral/Alep



O que: Audiência sobre o transporte universitário no litoral do Paraná

Quando: dia 14/05 (quarta-feira)

Horário: 18h30

Local: Plenarinho da Alep