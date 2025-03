Goura visita TCP e conhece projetos financiados pela empresa

Fotos: Divulgação

O deputado estadual Goura (PDT) visitou a empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) para conhecer um dos principais terminais portuários do Brasil e o único operado pela CMPort, que faz parte da estatal China Merchants Group (CMG), enorme conglomerado chinês fundado em 1872.

O parlamentar observou que além de toda movimentação econômica e a geração de emprego e renda, a empresa TCP é signatária do ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) da ONU e tem um papel importante no apoio a projetos sociais e ambientais no Litoral, com mais vários projetos socioambientais executados de acordo com as condicionantes determinadas pelos órgãos.

“A reunião foi muito produtiva e espero que a gente possa manter um diálogo junto com a empresa buscando sempre o apoio ao desenvolvimento social e ambiental do nosso litoral”, afirmou Goura, que visitou o terminal em Paranaguá, na quinta-feira (6).

Entre os projetos desenvolvidos pela empresa em parceria com a Prefeitura de Paranaguá destacam-se: monitoramento da qualidade do ar, plantio de mudas nativas e o Plano de Ordenamento Territorial das Comunidades Tradicionais.

Durante a visita ao terminal, Goura participou de uma apresentação sobre o trabalho da TCP, fez visita guiada pelo porto e também uma visita às docas.

Goura foi acompanhado por Rafael Stein Santos, gerente institucional e jurídico, por Octavio Eliot, supervisor institucional, por Kayo Szatkovski, gerente de saúde, segurança, proteção e meio ambiente, e por Ana Carolina Duarte, analista institucional.

Visita à China

O deputado destacou que em breve fará uma viagem à China e por isso foi importante conhecer o trabalho da empresa e fortalecer o vínculo entre a China e o Paraná no que diz respeito às questões econômicas e culturais.

Goura vai participar de um evento a convite do “International Communications Research Institute at East China Normal University”, entre os dias 17 e 28 de março. O evento abordará a experiência da China em revitalização rural, desenvolvimento econômico e cooperação científica e tecnológica com países do Sul Global. As atividades serão realizadas em Xangai, Pequim e outras províncias chinesas.