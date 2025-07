TCP celebra os 377 anos de Paranaguá com foco em empregabilidade, sustentabilidade e cultura

Terminal é o maior empregador privado do Litoral do Paraná e investe em ações que geram impacto positivo na economia, no meio ambiente e nas comunidades tradicionais da região

A relação entre porto e cidade vai muito além da geografia. Em Paranaguá, ela se traduz em oportunidades, crescimento e pertencimento. Nesta terça-feira, 29 de julho, quando o município completa 377 anos, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social da região, celebrando os avanços na geração de empregos e nas iniciativas de sustentabilidade que marcam sua atuação.

Considerada a maior empregadora privada do litoral paranaense, a TCP conta hoje com mais de 1.700 colaboradores. O número representa um crescimento de 39% nos últimos cinco anos e deve continuar aumentando: a previsão é abrir mais de 100 novas vagas até o final de 2025.

Boa parte dessa força de trabalho é formada por parnanguaras: são mais de 1.000 colaboradores nascidos na cidade. Mas o impacto da TCP vai além das fronteiras locais. A presença do terminal atrai profissionais de todo o Brasil, impulsionando o crescimento e o dinamismo econômico do município.

É o caso de Caio Sacramento Maia Leite, coordenador de engenharia da TCP, que deixou Salvador, na Bahia, para assumir um novo desafio profissional em Paranaguá. “A cidade e a empresa me acolheram muito bem, o que tornou a mudança muito mais fácil. O parnanguara é um povo receptivo, assim como o baiano. A tranquilidade de uma cidade menor e a estrutura que a TCP oferece foram determinantes para eu decidir ficar por aqui. O Terminal abre portas não só para quem é de fora, mas impacta positivamente a vida de quem vive aqui há muito tempo”, conta.

Para Washington Renan Bohnn, gerente de recursos humanos e qualidade da TCP, a valorização das pessoas é um pilar estratégico do Terminal. “Nossa expansão está diretamente ligada à geração de oportunidades. Ao atrair talentos e investir em qualificação, contribuímos para o fortalecimento da economia local e para o desenvolvimento da cidade. A TCP está crescendo junto com Paranaguá”, afirma.

Sustentabilidade e cultura: compromisso com o presente e o futuro

O impacto positivo da TCP também se estende ao meio ambiente e às comunidades tradicionais da Baía de Paranaguá. Com mais de 30 ações socioambientais em andamento, o Terminal atua em frentes que vão desde a preservação ambiental até o incentivo à cultura caiçara e indígena.

Entre as ações socioambientais de maior destaque está o programa Troca Solidária, que permite aos moradores de comunidades insulares trocarem materiais recicláveis por itens da cesta básica e de higiene pessoal. A iniciativa estimula a coleta seletiva ao mesmo tempo em que representa uma fonte de renda complementar para famílias da região. Na mesma temática, projetos como a Remada Ambiental promovem a educação ambiental e ajudam a conservar a biodiversidade da região. Na última edição da Remada, por exemplo, quase uma tonelada de resíduos foi retirada do Rio Itiberê.

Entre os destaques culturais, está o apoio da TCP ao fandango caiçara — Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A empresa já patrocinou a gravação de CDs com artistas da região, contribuiu para regulamentar a atividade de artesãos que utilizam a madeira de caxeta na confecção dos instrumentos típicos e, neste ano, apoia a tradicional Festa do Fandango. Para o mestre Aorélio Domingues de Borba, fandangueiro e construtor de instrumentos, a valorização dessa tradição é essencial: “preservar o fandango é preservar a identidade de um povo, o povo caiçara, colocando Paranaguá no mapa da diversidade brasileira”.

O compromisso com a preservação cultural também engloba a valorização dos saberes indígenas. A exposição “Mbyá Rekó Arandu: A cultura Guarani Mbyá do Litoral Paranaense”, realizada com apoio da TCP, segue aberta para visitação no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR (MAE), em Paranaguá. A exposição reúne fotografias e objetos do cotidiano registrados pelos próprios jovens da comunidade Guarani Mbya, promovendo o protagonismo indígena e o respeito à pluralidade cultural da região.

De acordo com Kayo Zaiats, gerente de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da TCP, essas ações refletem a missão da empresa de contribuir com o território em múltiplas dimensões. Para a TCP, a sustentabilidade é uma prática constante, que une responsabilidade ambiental, respeito às culturas locais e inclusão social. Trabalhamos para que nossa operação esteja em harmonia com a riqueza natural e cultural que existe em Paranaguá”, afirma Zaiats.