Governo do Estado e Portos do Paraná assinam novo Plano de Cargos e Salários

Plano reconhece desempenho dos empregados e cria perspectivas de carreira e qualificação

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

O Governo do Estado do Paraná cumpriu o compromisso firmado com os empregados da Portos do Paraná ao concluir o novo Plano de Cargos e Salários (PCS). A medida assegura valorização profissional, readequação salarial e incentivo à qualificação dos trabalhadores concursados.

O PCS era uma reivindicação antiga da categoria, que perdurava há mais de trinta anos, e passou a ser realidade nesta sexta-feira (19), com a assinatura de representantes do Governo do Estado, da presidência da Portos do Paraná e do sindicato dos trabalhadores. A proposta foi concretizada após estudos realizados por uma consultoria especializada, em conjunto com comissões internas, respeitando a capacidade financeira da instituição.

“A Portos do Paraná e o Governo do Paraná trabalham não apenas para melhorar as condições operacionais do porto, mas também olhando para aqueles que fazem o porto acontecer. Havia uma luta de quase três décadas por um plano de cargos e salários moderno. Com esse Plano, criamos uma perspectiva de uma vida profissional longa. Depois de muito estudo, conseguimos chegar a este dia e entregamos hoje aos funcionários esse projeto concluído”, destacou o diretor-presidente Luiz Fernando Garcia.

O presidente também enfatizou a contribuição do governador Carlos Massa Ratinho Junior para a efetivação do Plano e ressaltou o papel do secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex de Oliveira, em todo o processo.

Pelo projeto aprovado no Conselho de Administração (Consad), alguns grupos de empregados terão readequação salarial, enquanto todos os demais concursados garantirão progressão horizontal, com acréscimos anuais e quinquenais, após a realização de avaliação. Também haverá gratificação por titulação acima da exigida para o cargo, desde que o diploma tenha sido obtido após 2020.

“Temos o melhor porto do Brasil e não adianta ter o melhor porto em eficiência se não olharmos para as pessoas que ajudam a alcançar esse resultado. Fui procurado pelo sindicato, averiguei a situação, e o governador Ratinho Junior deu o aval, tendo papel fundamental, junto com o presidente Luiz Fernando, para que este PCS se tornasse realidade”, afirmou o líder do governo do Paraná na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri.

Para o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, o PCS reflete uma valorização merecida aos funcionários. “Este é um dia festivo e muito comemorado. O Plano de Cargos e Salários é extremamente importante para as famílias dos portuários e também para a cidade”, declarou.

Na avaliação do presidente do Sintraport (Sindicato dos Trabalhadores Empregados na Administração e nos Serviços de Capatazia dos Portos, Terminais Privativos e Retroportuários no Estado do Paraná), Rodrigo Vanhoni, o novo PCS representa uma conquista histórica da categoria. “É algo revolucionário, que almejávamos há mais de três décadas. Não pedimos apenas aumento salarial, mas reconhecimento. Fazemos parte deste porto, seis vezes eleito o melhor do Brasil, e, com muita luta, com o apoio do presidente Luiz Fernando e do governador Ratinho Junior, conseguimos chegar à melhor solução”, afirmou o analista portuário e sindicalista.

De acordo com o gerente de Navegação, guarda portuário e vereador de Paranaguá, Luizinho Maranhão, a aprovação do PCS corrige antigas injustiças. “Muitos portuários aqui têm idade para serem meus filhos, e eu me comprometi com essa causa. Tenho muito orgulho de ser vereador, de representar minha cidade e a minha categoria”, discursou.

A superintendente de Governança, Bruna Nicolau, explica que o PCS foi formulado com grande empenho da diretoria da Portos do Paraná, do Governo do Estado e dos próprios portuários. “O estudo apontou a necessidade de revisar e estabelecer condições adequadas de remuneração, progressão de carreira e valorização do quadro de pessoal. Começamos com uma comissão para analisar a proposta inicial e, depois, uma segunda comissão fez a avaliação final”, relembrou.

A implantação do novo PCS terá início no começo de 2026, com o chamamento individual de todos os contemplados para a assinatura do termo de aceitação.

Adriano Ramos, Hussein Bakri e Luiz Fernando Garcia

Fonte: GCom Portos do Paraná