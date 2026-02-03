Auditores do TCU elogiam organização e competitividade do Porto de Paranaguá

Durante visita, os técnicos conheceram as operações, as obras e a estrutura da Portos do Paraná

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, recebeu um grupo de auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) nesta segunda-feira (2), no Palácio Taguaré. Diretores da Autoridade Portuária também participaram da reunião. O TCU é o órgão responsável por assegurar a legalidade, a eficiência e a transparência da administração pública.

Após o encontro, os servidores federais visitaram o canteiro de obras do Moegão, para uma vivência prática sobre a operação portuária.

“A área portuária costuma ser caótica, porque geralmente vai crescendo e a cidade também acaba ocupando esse espaço. No entanto, achei a região bem setorizada e o Porto de Paranaguá muito organizado. Estou impressionada”, destacou a secretária de Controle Externo de Infraestrutura, Keyla Araújo Boaventura.

A vinda do grupo também contribuiu para o aprimoramento e a capacitação dos técnicos, que puderam conhecer de perto a dinâmica de funcionamento do porto e toda a sua infraestrutura. A experiência facilita a instrução dos processos que tramitam no Tribunal, conferindo ainda mais qualidade às análises.

“Achei o Porto de Paranaguá bastante competitivo em comparação a outros portos. Os números de movimentação, especialmente em relação ao tamanho da estrutura, chamam bastante a atenção”, declarou o auditor do TCU, Diego Carvalho Sousa.

Também participaram da reunião o auditor-chefe da AuPortoFerrovia, Carlos Rafael Menin, e o auditor do TCU, Mateu Mundel Sales.

A visita segue até esta terça-feira (03), quando o grupo terá mais contato com o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) e o cais do Porto de Paranaguá.

Fonte: GCom Portos do Paraná