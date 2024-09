Governo informa que já empenhou 46% do valor da Ponte de Guaratuba

Foto: Rodrigo Felix Leal/SEIL

O Governo do Paraná informa que garantiu quase metade do valor estimado para a construção da Ponte de Guaratuba, liberando R$ 178 milhões para a obra. Isso representa cerca de 46% dos R$ 386,9 milhões orçados para a obra. Desse valor, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) empenhou mais de R$ 108 milhões para 2024.

Os empenhos correspondem à reserva de dinheiro do orçamento destinada para o pagamento de bens e serviços contratados. Na prática, isso significa que parte dos custos totais da obra já está separada e deve ser liberada à medida que os trabalhos avancem.

O levantamento do DER de julho aponta que a construção da ponte já está 15% pronta em que R$ 55 milhões foram executados para o pagamento de pessoal, materiais e maquinários. Na atual etapa dos trabalhos, estacas de concreto de 470 toneladas estão sendo instaladas no trecho marítimo da baía de Guaratuba. Até o momento, 14 de 64 dessas estruturas já foram construídas.

“O empenho desse montante é resultado de um trabalho que a Diretoria de Orçamento Estadual (DOE), ligada à Secretaria da Fazenda (Sefa), vem realizando ao coletar saldos orçamentários disponíveis e os direcionando para as demandas prioritárias do Governo”, explica o diretor do Orçamento Estadual, Tadeu Cavalcante. “E a Ponte de Guaratuba é, sem dúvida alguma, uma delas”.

DINHEIRO RESERVADO – De acordo com a DOE, os R$ 178 milhões já liberados para a construção da ponte foram destinados não apenas para os gastos de engenharia, mas também de desapropriação de terrenos na região próxima ao local por onde a ponte vai passar.

Atualmente são mais de 300 pessoas trabalhando e a expectativa é de que esse número dobre com o andamento da obra. A estimativa é de que, no ápice dos trabalhos, o número de profissionais chegue a 600 atuando nas diversas frentes simultaneamente.

A construção começou em outubro de 2023 com previsão de término de dois anos. O restante virá da mesma fonte, ou seja, o Tesouro Estadual.

Confira o andamento da obra, com as câmeras de monitoramento 24 horas