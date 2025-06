Fim de semana em Guaratuba tem oficinas de hip-hop da Escola de Rua

Duas atividades culturais do Coletivo Escola de Rua movimentam Guaratuba este final de semana. Os encontros trazem à tona o poder da palavra, da escuta e da transformação social por meio da cultura hip-hop.

No sábado (28), a partir das 15h, acontece a Oficina de Freestyle, no Kasulo Espaço Criativo (Rua Nicolau Abagge, 563, ao lado da Ademicon – local alterado por causa da chuva), voltada a juventudes e amantes da rima improvisada.

O freestyle, ou estilo livre, é uma vertente do rap feita “na hora”, conectando ideias e batidas em tempo real. A oficina será conduzida por dois nomes experientes do coletivo: Denis (@danoitesombra) e Consoli (@consolean), com participação especial da artista convidada Nyx (@cwc_nyx).

No domingo (29), a partir das 9h, será realizada a oficina Hip Hop e Sociedade, no Kasulo Espaço Criativo.

O encontro propõe uma reflexão sobre a trajetória e o impacto social do hip hop, destacando seu papel como voz política e cultural nas periferias urbanas.

Com entrada gratuita, as oficinas são abertas ao público e fazem parte de uma agenda que valoriza a cultura urbana como ferramenta de educação, resistência e consciência coletiva. Os projetos foram aprovados pela Secretaria Estadual da Cultura/Governo do Paraná, dentro da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura/Governo Federal.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba