Hortas dos Núcleos de Cooperação com a Itaipu valorizam trabalho coletivo e criam espaços de convivência

Mais de mil pessoas já participaram das quase cem oficinas realizadas no Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul; até o fim de 2026, os 434 municípios do território contarão com novas hortas comunitárias

Fotos: Divulgação Itaipu

Em meio à rotina intensa na propriedade rural onde vive, Francisca Oliveira decidiu fazer uma pausa para aprender. Mesmo com mais de 40 anos de experiência no plantio, a agricultora marcou presença na oficina de horta dos Núcleos de Cooperação Socioambiental e ajudou a criar um espaço comunitário em seu município.

“Já me convidaram para várias ações, mas não é fácil participar, porque tenho minhas criações para cuidar. Mas hoje decidi me liberar para ver como seria… e não é que gostei demais? A minha vida toda foi na roça e eu sempre fiz como fui ensinada pelos meus pais. Mas aqui a experiência é outra e gostei muito de aprender uma nova forma”, disse a agricultora.

Moradora de Marilena (PR), Francisca é uma das mais de mil pessoas que estão participando das oficinas de hortas comunitárias promovidas pela Itaipu Binacional em parceria com o Itaipu Parquetec e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, que até o fim de 2026 implantarão uma horta em todos os 434 municípios do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.

Espaços e conhecimentos coletivos

As hortas comunitárias são implantadas em espaços públicos, aldeias indígenas, instituições, escolas e áreas de uso coletivo. O plantio acontece por meio de oficinas gratuitas com a comunidade, que vão além da qualificação dos espaços: também incentivam a troca e a multiplicação de conhecimentos.

Em Paraíso do Norte (PR), a professora de Educação Infantil Cristiane Thiago participa de um projeto voltado à melhoria da alimentação das crianças e buscou na oficina novos conteúdos para levar às aulas.

“Em sala, temos alunos que sequer conhecem os nomes das verduras e legumes e não entendem como esses alimentos nascem da terra. Quero usar esse conhecimento para mostrar que comer saudável também pode ser algo divertido e que é possível se alimentar bem sem ultraprocessados”, conta.

Durante as oficinas, os participantes aprendem técnicas de preparo do solo, sementes indicadas para cada tipo de região e diferentes formas de cultivo de hortaliças, legumes, ervas aromáticas, ervas medicinais e PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), além do uso de adubos e compostos orgânicos.

Roseli Pimenta, que também participou da oficina em uma escola de Paraíso do Norte, deixou o encontro animada ao imaginar a nova relação dos alunos com os alimentos que já fazem parte do dia a dia deles. Produtora rural e fornecedora de verduras e legumes para a escola, ela agora poderá acompanhar de perto esse processo de descoberta.

“Vai ser muito bonito ver a empolgação deles com essa horta. Eu levo os alimentos prontos, mas aqui eles vão poder ver tudo nascendo e tomando forma”, celebrou.

Além da oficina, participantes também recebem manual para construção de hortas comunitárias|

Sobre os Núcleos

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação econômica e social. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec com o programa de Governança Participativa para a Sustentabilidade, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.