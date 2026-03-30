Entidades de todos os municípios do Litoral são selecionadas em edital da Itaipu

Ao todo, 15 instituições da região foram classificadas na primeira chamada de 2026 do programa “Itaipu Mais que Energia” – na tarde desta segunda-feira (30) haverá uma live de orientação técnica para os contemplados

Organizações sociais das sete cidades do Litoral do Paraná (Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná) foram selecionadas para receber recursos do novo edital da Itaipu Binacional.

O resultado da primeira chamada do Edital 01/26, realizado em convênio com a Caixa Econômica Federal, foi divulgado nesta sexta-feira (27) com a participação do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, e do diretor de Coordenação, Carlos Carboni. São cerca de R$ 100 milhões de recursos para projetos sociais.

Em todo o estado e parte do Mato Grosso do Sul, o edital recebeu 2.535 propostas de 386 cidades, das quais 449 de 154 municípios diferentes foram classificadas.

Próximos passos

As instituições aprovadas devem ficar atentas aos prazos: os ajustes necessários no sistema devem ser realizados até o dia 5 de abril. Nesta segunda-feira (30), às 15h, haverá uma live de orientação técnica conduzida pela equipe da plataforma Bússola Social e técnicos da Itaipu para auxiliar os proponentes nas próximas etapas de tramitação junto à Caixa.

Destaque para a Economia Solidária

Os projetos seguem três eixos (desenvolvimento sustentável, produção sustentável e saúde e bem-estar social) e diversa linhas de atuação que vão da educação popular à segurança alimentar.

A linha de Economia Solidária foi o grande destaque do edital, representando o maior volume de projetos aprovados (137 no total). No Litoral, essa tendência se confirmou: das 15 propostas selecionadas, 10 estão inseridas nesta categoria, focando no apoio a cooperativas, associações de moradores, pescadores e pequenos produtores.

Confira as organizações do Litoral aprovadas por cidade e linha de atuação:

Antonina Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Antonina (Aspran) – Linha 10 (Segurança Alimentar) Patronato do Idoso de Antonina – Linha 12 (Bem-Estar Social)

Guaraqueçaba Instituto Ecológico Santuário Brasileiro – Linha 05 (Esporte e Cultura) Associação dos Moradores da Vila de Ilha das Peças – Linha 07 (Economia Solidária) Associação de Moradores do Sebuí – Linha 07 (Economia Solidária) Associação de Moradores e Pequenos Produtores do Assungui (Amppa) – Linha 07 (Economia Solidária)

Guaratuba Associação de Pescadores Artesanais de Caieiras (Apac) – Linha 07 (Economia Solidária) Cooperativa dos Produtores Rurais do Litoral (Copruli) – Linha 07 (Economia Solidária) –

Matinhos Associação dos Moradores da Vila Nova Caiobá – Linha 07 (Economia Solidária)

Morretes Apae Morretes – Linha 04 (Educação Popular)

Paranaguá Cooperativa da Agricultura Familiar e Solidária Serra da Prata (Copafassp) – Linha 07 (Economia Solidária) Instituto Juçara de Agroecologia – Linha 07 (Economia Solidária)

Pontal do Paraná Associação MarBrasil – Linha 04 (Educação Popular) Associação Comunitária do Guaraguaçu – Linha 07 (Economia Solidária) Associação de Pescadores Olho D’Água – Linha 07 (Economia Solidária)



Confira o resultado da 1ª chamada: www.itaipu.gov.br/…/-edital-01-26…