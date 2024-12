Itaipu reúne parceiros em projetos de reponsabilidade social

Fotos: RS.GB/Itaipu Binacional

A Assessoria de Responsabilidade Social de Itaipu promoveu, na última terça-feira (3), uma reunião de integração e alinhamento com representantes de 23 instituições parceiras. São entidades que contam com apoio da empresa por meio de convênio, para atender públicos diversos com uma gama de atividades, incluindo ações esportivas, de cultura, apoio à saúde, atendimento a idosos, inserção no mercado de trabalho, entre outros.

De acordo com o assessor de Responsabilidade Social, Eduardo Augusto Scirea, o encontro foi um momento para fazer um balanço das atividades anuais, bem como para promover a troca de informações e integração entre os gestores. Ele explica que, por meio das entidades, a Responsabilidade Social de Itaipu hoje está presente em praticamente todo o Estado do Paraná, bem como o Mato Grosso do Sul. “Atualmente, cerca de 20 mil pessoas são atendidas diariamente por meio dos convênios, sem contar o público indireto e atividades que envolvem presença de familiares dos atendidos e comunidade em geral”, afirmou.

As instituições reunidas atendem públicos variados e específicos, como crianças e adolescentes, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência, imigrantes, LGBTQIA+, idosos, comunidades das favelas, pessoas em tratamento por decorrência do uso álcool ou drogas, indígenas, quilombolas, entre outros em vulnerabilidade social.

Durante o encontro, os gestores apresentaram seus projetos e fizeram um balanço da parceria com Itaipu. Para o coordenador do Projeto Bio Favela Cufa, Wanderley Mafra, “o encontro foi fundamental para que os parceiros se conheçam e se conectem enquanto rede”. O Bio Favela, parceiro há cerca de três meses, iniciou seu trabalho com a meta de chegar a 100 comunidades de favela com ações que devem impactar cerca de 50 mil pessoas.

Já a coordenadora do projeto Comunidade e Cidadania, do Conselho Comunitário da Vila C, Jéssica Driele Rosseti, enfatizou o papel da Itaipu para apoiar e garantir a execução de importantes ações para atendimento de públicos vulneráveis. “O encontro deu uma mostra de que a Binacional está se posicionando no seu território de maneira responsável e dinâmica, fortalecendo e incentivando os diversos segmentos de movimentos sociais”, avaliou.

Além das ações desses convênios, também há outros com instituições de saúde, para apoio à implantação de infraestrutura atualização tecnológica de equipamentos. São mais de 10 parcerias com hospitais do Paraná e Mato Grosso do Sul.