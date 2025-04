Itaipu promove reunião de alinhamento com instituições sociais parceiras

Projeto Caminhos da Cura acontece na RMC e em Paranaguá | foto: Itaipu/Divulgação

A Assessoria de Responsabilidade Social de Itaipu promoveu, na semana passada, um encontro de integração e alinhamento com as instituições conveniadas de Curitiba e Região Metropolitana (RMC), inclusive com atuação no Litoral. A atividade aconteceu na Cáritas Regional e envolveu representantes de Itaipu Binacional, coordenadores da Associação Maestro da Bola, da Associação Fênix, do Instituto Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares (Iecap), do Instituto Athus, Grupo Dignidade e Instituto Futebol de Rua, além da própria Cáritas Regional.

Conforme o assessor de Responsabilidade Social, Eduardo Augusto Scirea, a intenção com o encontro é que as instituições parceiras de Itaipu trabalhem integradas de maneira potencializar suas ações. Ele observa que cada instituição tem um projeto específico para executar, mas é preciso promover a sinergia. “Não são ações desconexas. Ao contrário, temos que trabalhar juntos porque o objetivo é chegar no público da ponta, promovendo o desenvolvimento pessoal e a inclusão social”, observou.

Para a coordenadora do Projeto Casulo (Iecap), Cibelle Scheidegger, ter uma rede de atuação, cuja base é Itaipu, fortalece o trabalho das instituições e promove o melhor aproveitamento dos recursos. Por isso, segundo ela, a integração fortalece o grupo e as convicções de atuação. “Todos temos o mesmo propósito que é mudar vidas”, disse. A coordenadora do Projeto Todos os Povos (Cáritas), Marcia Ponce, mencionou que lidar com públicos vulneráveis requer sensibilidade, mas também conhecimento técnico e multidisciplinar. Assim, ter acesso ao conhecimento de outras instituições, cada uma com seu know-how, também colabora para ser mais assertivo no trabalho de cada um.

As instituições

As conveniadas de Itaipu em Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba envolvem atendimento a refugiados, migrantes e vítimas de tráfico de pessoas (Cáritas), prevenção à violência contra a criança e adolescente (IECAP), promoção da inclusão e cidadania para o público LGBTQI+ (Grupo Dignidade). O Instituto Athus trabalha com comunidades de favela por meio de ações esportivas, culturais, intervenções psicossociais, promoção do empreendedorismo e capacitação de jovens na RMC e mais cinco polos do Estado.

A Associação Fênix realiza o atendimento psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e de suas famílias. O público do projeto são comunidades periféricas de Curitiba, outras cidades da Região Metropolitana e em Paranaguá.

Já a parceria com a Associação Maestro da Bola é para Foz do Iguaçu e região, para atendimento de crianças e adolescentes no contraturno escolar e para a inclusão de pessoas com deficiência por meio do esporte. Da mesma forma, o convênio com o Instituto Futebol de Rua é realizado em Maringá. No entanto, ambas mantêm projetos em Curitiba e RMC. Juntas, as instituições atendem mais de 50 mil pessoas do Estado do Paraná por meio de convênio com a Itaipu.