Livro Entre Drones e Dinossauros 2 sobre governança antecipatória será lançado em fevereiro

O lançamento do livro ‘The Masters: Entre Drones e Dinossauros 2’ será no dia 20 de fevereiro. A obra de gestão e negócios e discute a governança antecipatória com a análise de megatendências e aplicação para pequenas, médias e grandes empresas. O evento de apresentação ao mercado terá sessão de autógrafos com os 26 autores no ‘Espaço da Tecnologia’ do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), no Centro de Curitiba, a partir das 18h30.

O livro, editado e publicado novamente pela GPCON, reúne 20 capítulos (veja detalhes abaixo) escritos por diretores, CEOs, professores, empreendedores, consultores e jornalistas do Paraná. Todos são integrantes de uma comunidade de networking chamada de ‘The Masters’, que reúne-se mensalmente para um almoço com trocas de experiências e avaliações sobre o cenário de gestão empresarial, gestão humana e desenvolvimento de negócios.

Os capítulos trazem uma análise crítica sobre o futuro aplicados ao mercado corporativo. Os textos estão estruturados em três eixos: ‘Humanidade e o Novo Perfil Comportamental’; ‘Nova Governança de Perfil Antecipatório’; e ‘O Novo Mercado e o Novo Perfil de Consumo’. O mote deste segundo volume é: “os capítulos são roteiros para o futuro de negócios competitivos”.

O professor José Nascimento, cofundador do grupo e coordenador editorial do livro, comentou que o lançamento do livro será uma oportunidade de conhecer pessoas e gerar contatos de negócios, a essência do The Masters. “Vamos fazer um mega evento (no dia 20). Quem participar terá acesso à informações, conhecimento e a oportunidade de realizar um network especial com mais de 350 pessoas. Com certeza, será o principal evento de relacionamento de negócios em Curitiba no primeiro trimestre deste ano”, finalizou.

Para participar do lançamento é necessário fazer um cadastro para obter o ingresso no Sympla. Acesse aqui e garanta presença no lançamento do livro ‘The Masters: Entre Drones e Dinossauros 2: https://www.sympla.com.br/evento__2799722

Pré-venda do livro com desconto

O livro será lançado em fevereiro com valor de R$ 62,40. Até o evento do dia 20, é possível conseguir realizar a compra com desconto na pré-venda. A aquisição antecipada dá direito a um exemplar autografado pelos autores com o valor de R$ 48,20. Acesse aqui a loja do The Masters e adquira o livro na pré-venda: https://loja.themasters.com.br.

Entre Drones e Dinossauros

O ‘The Masters: Entre Drones e Dinossauros 2’ é o segundo livro do grupo de networking. A primeira obra foi lançada em novembro de 2023 que tratou da ambidestria, a capacidade de gestão caracterizada por analisar o passado e preparar os negócios para o futuro sem tirar a atenção das operações do presente.

O exemplar reunia então 22 autores em 19 capítulos. Os textos do primeiro volume tratam de ferramentas e tendências sobre governança, diversidade, cultura, inclusão, comunicação, marketing e inteligência artificial.

CAPÍTULOS DO LIVRO 2

I – Nova Governança de Perfil Antecipatório

Governança Simbiótica e Antecipatória

José Damigo e Leonardo Damigo Os Ciclos Viciosos da Inovação

José Manuel Catarino Barbosa Governança Resiliente: Navegando as Megatendências

Alexandre Weiler e Tatiane Weiler People Design: Ambidestria e Multigerações

Fernanda Alves Chaves Num Planeta em Agonia, ESG não é Modinha!

José Nascimento ESG: a Importância para a Perenidade dos Negócios

Roberto Roche O Futuro da Gestão: Desafios na Cultura e Liderança

Rudi Birgman

II – O Novo Mercado e o Novo Perfil de Consumo

Centralidade Humana: um alvorecer antecipatório

Alexandre Conte A reputação como alicerce para Governança Antecipatória

Heliberton Cesca Branding Digital e a Geração Alpha

Joaquin Fernandez Presas e Patrícia Piana Presas O Papel das Marcas na Sustentabilidade

Gabriel Valter Pianaro de Souza Era da Singularidade: Mentes para um Mundo Hiperconectado

Rafael de Tarso Schroeder O Novo Jogo do Mercado: Mudanças que Não Esperam

Thyago Ayres

III – Humanidade e o Novo Perfil Comportamental

Liderança Positiva: como cultivar a saúde e o bem estar nas organizações

Mariana Stachiu Liderança Feminina na Era da Disrupção: O Futuro é Agora

Adriana Cordeiro e Roberta da Trindade Liderança Inclusiva como um Diferencial Competitivo

Cristiamari Feitosa e Lorenna Carvalho O Desafio do Diálogo

Rogério Spinelli Das cavernas ao digital: a comunicação como megatendência

Valdireni Alves Comunicação: a ponte que a IA ainda não construiu

Juliana Karam Longevidade e Dinheiro: trilhando o caminho para a liberdade financeira

Jorge Prado e Regilaine Arruda



Lançamento do livro ‘The Masters: Entre Drones e Dinossauros 2’

Data: 20/02/2025

Horário: 18h30

Local: Espaço da Tecnologia do Instituto de Engenharia do Paraná

Endereço: Rua Emiliano Perneta, 174, Centro – Curitiba – 1º Andar

Editora: GPCON

Idioma: Português

Capa comum: 308 páginas