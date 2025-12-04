Correio do Litoral
Maratona na Ponte de Guaratuba será nos dias 2 e 3 de maio

Redação
Maratona Internacional do Paraná acontecerá poucos dias depois da inauguração da obra e contará com apoio institucional do Governo do Paraná
Foto: Rodrigo Felix Leal/AEN

Um dos primeiros eventos que vão ter a Ponte de Guaratuba como cenário será a Maratona Internacional do Paraná (MIP) nos dias 2 e 3 de maio de 2026.

A MIP terá provas divididas em dois dias: sábado (2) com percursos de 5 km e 21 km e domingo (3) com as distâncias de 10 km e 42 km. As inscrições podem ser feitas a partir de 08 de dezembro no site www.ticketsports.com.br.

A prova contará com apoio institucional do Governo do Paraná. A expectativa da organização é reunir milhares de atletas profissionais e amadores, além de visitantes, movimentando a cadeia turística do litoral paranaense.

“O Litoral é palco de grandes celebrações esportivas, como a programação do Verão Maior Paraná e os Jogos de Aventura e Natureza que realizamos no coração da Mata Atlântica. E agora esse espaço foi escolhido para a primeira Maratona Internacional do Paraná. O Estado também vai receber o Ironman e está entrando de vez na rota dos grandes eventos do Brasil e do mundo”, diz o secretário do Esporte do Paraná, Hélio Wirbiski.

Para Marcos Pinheiro, diretor da Sportion e diretor técnico da prova, a oficialização das datas e a abertura das inscrições marcam um momento decisivo. “A maratona nasce com o propósito de entregar ao atleta uma experiência ímpar, unindo desempenho, beleza natural e um momento simbólico para o Paraná. Ter as datas oficializadas é dar o sinal verde para que todos possam começar a se preparar para viver essa celebração”, destaca.

Pinheiro explica que a divisão em dois dias foi pensada para garantir conforto e melhor estrutura. “Organizamos o cronograma para que cada distância tenha o seu protagonismo e acomode melhor todos os atletas. No sábado, os 5 km e 21 km vão atrair desde iniciantes até corredores em busca de performance. No domingo, os 10 km e a maratona oferecerão o grande espetáculo do final de semana. Nossa prioridade é proporcionar segurança, organização exemplar e uma experiência inesquecível, lembrando que todas as distâncias passarão pela ponte”, diz.

A Maratona Internacional do Paraná conta com organização da Sportion, CWB Brasil e Grupo RIC, além do apoio institucional do Governo do Paraná e das prefeituras de Guaratuba e Matinhos. Mais informações sobre percursos, horários de largada, logística e premiações serão divulgadas nas próximas semanas no perfil oficial da MIP no Instagram: @maratonainternacionalpr.

