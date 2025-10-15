Correio do Litoral
Ponte de Guaratuba rende prêmio do Instituto de Engenharia para a Odebrecht

Redação
De acordo com a construtora, um dos destaques da obra é o uso de tecnologias inovadoras, que, entre outros ganhos, reduziram 77% no tempo e 74% nos custos do levantamento topográfico
Foto: Felipe Henschel/AEN

 

A Odebrecht Engenharia e Construção recebeu o Prêmio Melhores e Maiores Obras 2025, na categoria Ponte Rodoviária pela construção da Ponte de Guaratuba. A premiação foi concedida pelo Instituto de Engenharia e pela ConVisão CNC (Central de Notícias da Construção). A cerimônia de entrega do certificado aconteceu na terça-feira (21), na sede do instituto, em São Paulo.

Com mais de 70% da obra executada, a ponte tem previsão de entrega para abril de 2026 e um investimento de cerca de R$ 400 milhões.

O projeto é conduzido pelo Consórcio Nova Ponte, formado pela Odebrecht Engenharia e Construção (OEC), Carioca Engenharia e Gel Engenharia. Um dos destaques é o uso de tecnologias inovadoras, como o uso integrado do BIM (Building Information Modeling) e do aerolevantamento com drones, que permitiu antecipar interferências, reduzir riscos e aumentar a precisão. De acordo com a Odebrecht, essa combinação resultou em redução de 74% nos custos e de 77% no tempo de levantamento topográfico, além de ganhos em segurança e produtividade.

Com mais de três quilômetros de extensão, a Ponte de Guaratuba se consolida como uma das maiores obras de engenharia em andamento no Brasil, mobilizando grandes recursos humanos e tecnológicos, com frentes de trabalho ativas em diferentes etapas da construção. Para garantir o avanço e a qualidade da execução, o consórcio adotou um modelo de trabalho contínuo, garantindo velocidade e segurança.

Confira a obra em tempo real pelas câmeras 24 horas.
