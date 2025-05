Paraná se prepara para Conferências Municipais de Promoção da Igualdade Racial

Foto: Simipi-PR/Divulgação

Cidades do Paraná iniciaram nesta quinta-feira (8) o processo de preparação para promover suas Conferências Municipais de Promoção da Igualdade Racial, movimento liderado pela Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), através da Diretoria de Igualdade Racial Povos e Comunidades Tradicionais.

A primeira live aconteceu nesta quinta-feira (8) e abordou o tema “Entendendo o que é uma Conferência”, voltada aos órgãos municipais, sociedade civil organizada e movimentos sociais. As próximas transmissões serão nos dias 9, 12 e 13 de maio, sempre às 13h.

Ao todo, a Semipi vai realizar quatro transmissões em formato de lives no YouTube, com orientações para os municípios, tirar dúvidas e auxiliar na produção das conferências municipais. Os eventos são preparatórios para a Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, agendada para julho deste ano, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado.

“As conferências são espaços democráticos de diálogo e avaliação, com foco na garantia e promoção de direitos, propondo melhorias em políticas públicas e reunindo grupos sociais e temáticas específicas. Dentro do aspecto coletivo e cooperativo, elas podem ser organizadas por órgãos públicos com participação da sociedade civil”, explica a secretária Leandre Dal Ponte.

Como resultados práticos, as propostas discutidas nas conferências municipais e estaduais podem ser incorporadas em leis, dar origem a planos, programas ou diretrizes nas três esferas públicas. Em relação à etapa local, organizada pelas prefeituras, com participação da sociedade civil e governo municipal, ela busca levantar diagnósticos e propostas com base na realidade local. “A conferência municipal é a base da escuta do território, que garante que as políticas públicas possam atender às realidades dos municípios”, afirma.

CONFERÊNCIA ESTADUAL

A Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial – julho, em Foz do Iguaçu – vai reunir representantes das conferências municipais e outras organizações estaduais. Também permite sistematizar as propostas dos municípios, eleger legados e construir políticas públicas de abrangência estadual, debatendo demandas locais e políticas públicas de igualdade racial.

Serviço:

Lives preparatórias para as Conferências Municipais de Igualdade Racial

Datas e horários: 08, 09, 12 e 13 de maio, sempre às 13h.

Local: Canal do YouTube da Semipi

Público-alvo: órgãos municipais, sociedade civil organizada e movimentos sociais