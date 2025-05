Paranaguá realiza 1ª Conferência de Promoção da Igualdade Racial

Imagem: Ministério da Igualdade Racial

No dia 30 de maio acontece a 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial que segue o tema nacional: “Igualdade e Democracia – Reparação e Justiça Racial”.

A abertura oficial será às 9h no Sesc Paranaguá. O principal objetivo é a formulação de propostas que orientem políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial no município.

O evento é a etapa preparatória e vai eleger delegados da cidade para a conferência estadual, que acontecerá no mês de julho, em Foz do Iguaçu. A 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir) será realizada em Brasília, entre os dias 15 e 19 de setembro.

Conferência Nacional acontece em novembro

“Consistindo em um espaço de diálogo e apresentação de propostas, a conferência busca canalizar anseios e demandas para a formulação de políticas públicas efetivas voltadas à igualdade racial, com valorização das diferentes culturas raciais e da pluralidade dos povos”, destaca Carolina Miranda, secretária municipal de Família, Cidadania e Desenvolvimento Social de Paranaguá. “Acreditamos que políticas públicas eficazes nascem do diálogo com a população e da escuta ativa das necessidades de cada grupo social. Por isso, esse espaço de participação é tão importante para o fortalecimento da cidadania e da democracia em nossa cidade e será aberto para toda a população”, completa.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzkkalTL51xsb2f2mk7Ni7R43-8hE-j1GoXsKx5m5I6Zmp4g/viewform?usp=sharing.

O Sesc Paranaguá fica na Rua Domingos Peneda, 947 – Estradinha.

Confira a Programação:

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura Oficial

9h15 – Leitura do regimento da conferência

9h30 – Palestra com Aloísio Nascimento

10h15 – Intervalo

10h30 – Grupos de trabalho dos Eixos

12h – Intervalo

13h30 -Apresentação Cultural

14h -Apresentação e Aprovação das propostas dos GT’s

15h30 – Eleição dos delegados

16h – Encerramento