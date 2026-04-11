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Requião Filho cobra Sérgio Moro por silêncio sobre denúncias no Paraná

Redação

O deputado Requião Filho (PDT) elevou o tom e cobrou publicamente um posicionamento de Sérgio Moro (PL) diante de denúncias graves que circulam no estado.

As acusações envolvem o Grupo Massa, o Banco Master e o empresário Nelson Tanure, com menções a valores milionários e possíveis conexões com operações relevantes no Paraná. Mesmo com a bandeira anticorrupção, Moro segue em silêncio e não falou sobre o caso.

A crítica de Requião Filho é direta: quem construiu sua imagem política no combate à corrupção não pode escolher quando falar. O silêncio, neste cenário, levanta questionamentos e reforça a seletividade nas discussões do ex-juiz.

Redação
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