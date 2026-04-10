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Paranaguá oferece cursos gratuitos de qualificação profissional

Redação
Setrin, Sine e Senai anunciam a abertura de inscrições para quatro cursos gratuitos de qualificação profissional em Paranaguá, com aulas a partir deste mês de abril

A Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin) de Paranaguá, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) anunciam a abertura de inscrições para quatro cursos gratuitos de qualificação profissional.

As vagas são voltadas para a capacitação em diversas áreas, com início das aulas previsto para o mês de abril.

Os cursos oferecidos são:

  • Mecânico de Manutenção: O início está agendado para 13 de abril, com aulas presenciais no turno vespertino.
  • Introdução à Robótica: O curso terá início em 23 de abril, sendo realizado no turno matutino.
  • Aperfeiçoamento em Logística: Previsto para começar em 27 de abril, as aulas serão ministradas no turno noturno.
  • Assistente de Contabilidade: Com início também em 27 de abril, este curso ocorrerá no turno vespertino, com aulas exclusivas às segundas-feiras.

Inscrições – Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente no Sine Paranaguá, que fica na Rua José Gomes, 320, no bairro João Gualberto.

Redação
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