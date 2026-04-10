Paranaguá oferece cursos gratuitos de qualificação profissional

Setrin, Sine e Senai anunciam a abertura de inscrições para quatro cursos gratuitos de qualificação profissional em Paranaguá, com aulas a partir deste mês de abril

A Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin) de Paranaguá, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) anunciam a abertura de inscrições para quatro cursos gratuitos de qualificação profissional.

As vagas são voltadas para a capacitação em diversas áreas, com início das aulas previsto para o mês de abril.

Os cursos oferecidos são:

Mecânico de Manutenção: O início está agendado para 13 de abril, com aulas presenciais no turno vespertino.

O início está agendado para 13 de abril, com aulas presenciais no turno vespertino. Introdução à Robótica: O curso terá início em 23 de abril, sendo realizado no turno matutino.

O curso terá início em 23 de abril, sendo realizado no turno matutino. Aperfeiçoamento em Logística: Previsto para começar em 27 de abril, as aulas serão ministradas no turno noturno.

Previsto para começar em 27 de abril, as aulas serão ministradas no turno noturno. Assistente de Contabilidade: Com início também em 27 de abril, este curso ocorrerá no turno vespertino, com aulas exclusivas às segundas-feiras.

Inscrições – Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente no Sine Paranaguá, que fica na Rua José Gomes, 320, no bairro João Gualberto.