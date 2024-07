Rio Branco 2024: uma campanha para ficar na história!

Leão vence o Paraná Clube pela segunda vez no campeonato, mas time da capital leva a melhor na disputa de pênaltis e fica com o título

Foto: Léo Binhara/RBSC

Uma campanha para ficar na história do Rio Branco Sport Club! Na tarde deste sábado (27), Rio Branco e Paraná Clube fizeram a final da maior segunda divisão de todos os tempos do Campeonato Paranaense. Com mais de 9 mil torcedores lotando as arquibancadas do Gigante do Itiberê, em Paranaguá, o Leão da Estradinha venceu o jogo por 2×1, mas o time da capital levou a melhor na decisão por pênaltis: 5×4. Os gols do Rio Branco foram marcados por Valdívia e Adiel. Ítalo descontou para o Paraná Clube.

Mesmo com o vice, o Leão finaliza o campeonato com a melhor campanha da competição, com 27 pontos conquistados. O Rio Branco teve também o melhor ataque da segundona, com 23 gols, e o artilheiro do campeonato: Bryam, com 7 gols marcados. Uma das grandes revelações do estadual, o jovem atacante de 23 anos participou de todas as 13 partidas da equipe e foi peça fundamental para o acesso do Rio Branco à elite do futebol paranaense. O vice-artilheiro também é alvirrubro: Caio Vieira, com 6 gols.

O executivo de Futebol do Rio Branco, Marcos Amaral, destacou a garra, a dedicação e o espírito de luta da equipe, que por muito pouco não conquistou o título, porém, atingiu seu principal objetivo: o acesso. “Nossa equipe está de parabéns, subimos para a primeira divisão que era a nossa grande meta, e o título não veio por detalhe. Vencemos o jogo de hoje e não tivemos a felicidade em apenas uma das cobranças de pênalti. Faz parte do jogo. Mas mesmo assim todos estão de parabéns por participar desta linda campanha, que entrou para a história do Rio Branco”, destacou Amaral.

Em janeiro de 2025, o Rio Branco volta a campo para disputar novamente a 1ª divisão do Campeonato Paranaense. O elenco deve voltar aos treinamentos no próximo mês de novembro. “Ficamos satisfeitos em recolocar o Leão de onde ele nunca deveria ter saído: a elite do futebol paranaense. Vamos trabalhar para fazer um grande campeonato na série A do ano que vem, assim como fizemos esse ano. Nossa meta é garantir uma das vagas para a Série D do Brasileiro e na Copa do Brasil”, planeja o dirigente, cuja empresa, Amaral Sports, está em processo de compra da SAF do Rio Branco.

Fotos: Léo Binhara/RBSC

A Campanha do Rio Branco na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2024:

1ª fase:

Rio Branco 1×0 Paranavaí

Grêmio Maringá 1×4 Rio Branco

Rio Branco 2×1 Paraná Clube

Rio Branco 3×2 Iguaçu

Laranja Mecânica 0x1 Rio Branco

Rio Branco 0x1 Patriotas

Foz do Iguaçu 2×2 Rio Branco

Nacional 0x0 Rio Branco

Rio Branco 4×0 Apucarana

Semifinais:

Paranavaí 1×1 Rio Branco

Rio Branco 3×2 Paranavaí

Finais:

Paraná Clube 1×0 Rio Branco

Rio Branco 2×1 Paraná Clube (nos pênaltis, Paraná 5×4)

Resumo:

13 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 23 gols marcados, 12 gols sofridos, saldo + 11

Fonte: Assessoria de Imprensa do Rio Branco Sport Club